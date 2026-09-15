Al Nassr, El Ain karşısındaki mücadelede savunma hataları serisini sürdürdü. Oyuncularının yaptığı yeni bir hata takıma ilk golü yedirdi. Bu sahne, ister savunmacılardan ister kalecilerden gelsin, Al Nassr'ın bireysel hatalar nedeniyle çektiği sıkıntının devam ettiğini gözler önüne serdi.

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Gol, maçın başlamasından yalnızca 25 dakika sonra geldi. El Ain oyuncusu Hüseyin Rahimi, Al Nassr'ın sol beki Saad Al Nasser'in hatalı pasını değerlendirerek kendini kale önünde uygun bir konumda buldu.

Rahimi bu savunma hediyesini mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı ve topu Al Nassr kalecisi Nevaf El Akidi'nin ayakları arasından yerleştirerek fileleri havalandırdı. Takım, mücadelenin erken bir anında bir golle geriye düştü.

İşin garibi, Saad Al Nasser hatayı yaptığı anda gerçek bir baskı altında değildi; topu rahatça oynayıp durumdan doğal bir şekilde çıkma fırsatı önündeydi. Ancak topu hatalı bir şekilde paslamayı tercih etti ve takımını büyük bir zora soktu.

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Felaket Al Nasser'in kararında son bulmadı; El Akidi'nin şuta müdahalesiyle daha da büyüdü. Top ayaklarının arasından geçti ve El Ain'in tek bir hatayı gole çevirmesine olanak tanıyan hatalar zinciri tamamlandı. Bu sırada Al Nassr oyuncularında belirgin bir şok yaşandı.

Bu sahne, Al Nassr'ın peşini bırakmayan savunma hataları dosyasını yeniden açıyor. Özellikle takımın farkı yaratabilecek hücum isimlerine sahip olması dikkat çekiyor; ancak arka bölgedeki bireysel hataların sürmesi, onu rakipleri karşısında zor durumlara sokabilir. Bu durum El Ain karşısında bir kez daha ortaya çıktı.