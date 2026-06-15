Video: Yelo'dan Dünya Kupası'na... Al-Owais, tarihi kurtarışlarıyla 2022'deki destansı anıları yeniden canlandırıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Muhammed Al-Owais, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi performansının anılarını, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yaptığı tarihi kurtarışlarla yeniden canlandırdı.

Al-Owais, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda, Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Uruguay ile oynanan maçta Suudi Arabistan milli takımının ilk on birinde yer aldı.

Al-Owais, maçta özellikle 30. dakikada, Uruguay milli takımının 6 metre çizgisinden gelen kafa vuruşunu çok hızlı bir refleksle uzaklaştırarak olağanüstü bir performans sergiledi.

Aynı sahne ikinci yarının başında da tekrarlandı ve Al-Owais, Latin Amerika ekibinin bir başka tehlikeli kafa vuruşunu yine hızlı bir refleksle uzaklaştırdı.

Bu kurtarışlar, Al-Owais'in 2022 Dünya Kupası'ndaki performansını hatırlattı. Erken elenmelerine rağmen, Suudi Arabistan milli takımının grup aşamasındaki üç maçında, özellikle de Arjantin'e karşı 2-1'lik tarihi galibiyette parlamıştı.

İlginç olan ise, Al-Owais'in Dünya Kupası'na tesadüfen katılmış olmasıydı. Eski Fransız teknik direktör Hervé Renard, Al-Nassr'ın kalecisi Nawaf Al-Aqidi'ye güvendiği için Al-Owais'i ilk 11'de oynatmayacağını düşünmüştü.

Ancak Al-Akidi'nin geçen Mart ayında Mısır karşısında sergilediği kötü performans, Renard'ı Al-Oweis'e başvurmaya itti; her ne kadar Al-Oweis Suudi Arabistan Birinci Lig'de oynuyor olsa da, aynı ay içinde Sırbistan karşısında ona güvenildi.

Suudi milli takımının şu anki teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, Renard'ın kararını onayladı ve Al-Oweis'i Dünya Kupası kadrosuna çağırdı ve Uruguay ile oynanan ilk maçta onu ilk 11'de oynattı.