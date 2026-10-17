Video: Yedeklerin büyüsü dengeyi değiştirdi, Inter Bologna karşısında kötü başlangıcın şokundan kurtuldu

Inter, bugün akşam "Renato Dall'Ara" Stadı'nda oynanan ve İtalya Ligi'nin yedinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, erken gelen geriye düşüşünü Bologna karşısında 3-1'lik hak edilmiş bir zafere çevirdi.

İkinci yarıda yedek oyuncularının belirleyici etkisinden yararlanan şampiyon, puan tablosunun zirvesinde yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

Bologna, başarılı bir baskıyla konuğunu şaşırttı ve Tommaso Pobega, 10. dakikada Juan Miranda'nın Luis Henrique'den topu kapmasını değerlendirerek ilerledi ve ağlara göndererek ev sahibi adına skoru açtı.

Pobega, 40. dakikada ikinci golü de eklemeye çok yaklaştı ancak yakın mesafeden yaptığı vuruşta top üst direğe çarptı.

Devre bitmeden Inter, Nicolo Barella'nın gönderdiği ortanın ardından Marcus Thuram'ın kafa vuruşuyla 44. dakikada eşitliği sağladı.

Üstünlük ve geç gelen sonuç

İkinci yarıda Inter üstünlüğünü kurdu ve Federico Dimarco'nun yerine oyuna giren Carlos Augusto, Piotr Zielinski'nin ortasının ardından ilk dokunuşunda 69. dakikada 2-1'lik üstünlük golünü kaydederek bu üstünlüğü ödüllendirdi.

Petar Sucic, 76. dakikada yakın mesafeden topu auta gönderince maçın sonucunu belirleme fırsatını harcadı.

Son dakikalarda hakem, Ange Bonny'nin golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti (82), ancak oyuncu 83. dakikada Carlos Augusto'nun asistiyle bunu telafi ederek üçlüğü tamamladı.

Inter, zirvedeki puanını 19'a yükseltti; buna karşılık Bologna 5 puanda kaldı ve geçici olarak 14. sırada yer aldı.

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