Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, yeni futbol sezonu 2026-2027 öncesinde olumsuz sonuç serisini sürdürdü ve eski Alman teknik direktörü Matthias Jaissle olmadan çıktığı ilk maçta dördüncü yenilgisini aldı.

Al Ahli, bugün çarşamba günü oynanan ve yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olan karşılaşmada Al Ettifaq'a 3-1 mağlup oldu.

Al Ettifaq, maçın 19. dakikasında oyuncusu Moussa Dembélé ile skoru açtı. Dembélé, Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana'nın kendisini düşürmesiyle kazandığı penaltıyı kullandı.

Yasser Al Shamrani ise maçın 31. dakikasında Al Ettifaq'ın ikinci golünü ekledi. Diğer Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot'un hatalı pasını değerlendiren Al Shamrani, topu Abdulrahman Al Sanbi'nin ağlarına gönderdi.

Ancak Firas Al Buraikan, ilk yarının uzatma dakikalarının birinci dakikasında Al Ahli adına farkı bire indirmeyi başardı. Yeni Portekizli transfer Francisco Trincão'nun kusursuz ara pasıyla Al Ettifaq kalesiyle karşı karşıya kalan Al Buraikan bu fırsatı gole çevirdi.

Al Ettifaq, ikinci yarının başlamasından 3 dakika sonra üçüncü golünü kaydetti. Yeni oyuncusu Abdulaziz Al Bishi, Al Ahli savunmasının göbeğindeki hatalı bir pası değerlendirerek topu kaptı, kaleyle karşı karşıya kaldı ve golü attı.

Bu maç, Newcastle United'ı çalıştırmaya yaklaşan Alman teknik direktörü Matthias Jaissle'ın ayrılığının ardından Al Ahli'nin çıktığı ilk karşılaşma oldu. Bu maçta takımı geçici olarak Portekizli Rui Santos yönetti.

Bu yenilgi, Al Ahli'nin yeni sezon öncesinde oynadığı 7 hazırlık maçından aldığı dördüncü mağlubiyet oldu. Bu maçların 6'sını Avusturya ve Portekiz'deki önceki kampında oynayan Al Ahli, yalnızca Avusturya ekibi Saalfelden'i 8-0 mağlup edebildi.

Buna karşılık Al Ettifaq, Al Ahli maçından önce Alman ekibi Holstein Kiel ile Portekizli Vitória Guimarães ve Portimonense karşısında 3 maç kaybederken, Portekizli Rio Ave ve İngiliz Fulham ile karşılıklı gollü berabere kaldı.

Al Ahli, yeni sezona resmi olarak bu ayın 13 Ağustos günü Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında Al Diriyah ile karşılaşarak başlayacak.

Al Ahli'nin, 2016 yılından bu yana kupa dolabına giremeyen Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmayı ve son iki sezonda kazandığı AFC Elit Şampiyonlar Ligi unvanını korumayı hedeflediği belirtiliyor.