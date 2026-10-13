İngiliz forvet parlamaya devam etti

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Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins, Suudi kulübünün formasıyla yeni bir gol daha kaydederek tarih yazmayı sürdürdü.

Hilal, bugün salı günü, Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda, AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasının ikinci haftasında Sadd'ın konuğu oldu.

Ollie Watkins, karşılaşmanın 40. dakikasında Hilal adına skoru açtı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan İngiliz oyuncu, yerde yatar pozisyonda yaptığı vuruşla topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Bu gol, İngiliz forvetin AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te attığı ilk gol oldu. Watkins, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Aston Villa'dan Hilal'e katıldığından bu yana turnuvadaki ilk maçını oynuyordu.

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Böylece Watkins, Asya turnuvası tarihinde Hilal forması giyen ilk İngiliz oyuncu olmasının ardından, kulüp adına gol kaydeden ilk İngiliz futbolcu da oldu.

Eski Aston Villa forveti, bu sezon Hilal ile parlak performansını sürdürdü. Bu, oyuncunun kulüpteki dokuzuncu katkısı oldu; daha önce 5 gol atmış ve 4 asist yapmıştı.

31 yaşındaki futbolcunun, Hilal'in Asya turnuvasının bu sezonundaki ilk maçını sakatlığı nedeniyle kaçırdığı hatırlatılmalı. Hilal, o karşılaşmada Katar temsilcisi Garrafa'yı 2-1 yenmişti.