Cezayir U17 Milli Takımı, U17 Dünya Kupası grup aşamasının son haftasında karşılaştığı Dominik Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek tarihine yeni bir sayfa ekledi. Değerli ve zorlu bu galibiyetle bir üst tura adını resmen yazdıran Cezayir, turnuvanın en dikkat çeken yükselen takımlarından biri olduğunu da kanıtladı.

Reklam

Bugün, cuma günü oynanan maç, grup aşamasının kapanışında sıradan bir karşılaşma değildi. Ortası olmayan bu mücadele adeta erken bir final niteliği taşıyordu. İki takım da sahaya, kendilerine tur biletini getirecek ve taraftarlarına tur sevinci yaşatacak tek şeyin galibiyet olduğunu bilerek çıktı.

İlk dakikalardan itibaren Cezayirli oyuncuların yüzlerinde kararlılık açıkça okunuyordu. Maça yüksek konsantrasyon ve büyük bir özgüvenle başlayan Cezayirliler orta sahada hakimiyeti ele geçirdi ve rakip kaleye her yönden ulaşmaya çalıştı. Dominik Cumhuriyeti ise savunma düzenine ve hızlı kontra ataklara yaslandı.

Maçın kırılma anı 27. dakikada geldi. Yıldız oyuncu Yassine Abed güçlü savunmanın şifresini çözmeyi başardı ve harika bir vuruşla karşılaşmanın tek golünü kaydetti. Bu golle tribünleri ayağa kaldıran Abed, ülkesine sonuna kadar korunacak üstünlüğü kazandırdı.

Abed'in golü bir maçta atılmış sıradan bir gol değil, tur bileti ve kendini kanıtlama anıydı. Bu gol takım arkadaşlarına büyük bir moral verdi ve karşılaşmanın kalan dakikalarında çok daha rahat oynamalarını sağladı.

Reklam Reklam

Golün ardından Dominik Cumhuriyeti oyuna geri dönmeye çalıştı ve beraberlik arayışıyla ataklarını artırdı. Ancak Cezayir savunması görevinin başındaydı. Büyük bir sağlamlık ve sıkı bir düzenle turnuvadaki en iyi maçlarından birini çıkaran savunma, rakibine gol için gerçek bir fırsat tanımadı.

Related Topics

İkinci yarıda maçın görüntüsü tamamen değişti. Cezayir skoru korumak için nispeten geri çekilip kontra ataklara yönelirken Dominik Cumhuriyeti tüm gücüyle bastırdı, ancak Cezayirli kalecinin ve savunma hattının kahramanca direnci karşısında sonuç alamadı.

Son dakikalar Cezayirli taraftarlar için en zor anlardı. Bitiş düdüğüne kadar sinirleri gerilen taraftarlar, hakemin Cezayir'in 1-0'lık galibiyetini ve son 32 turuna hak ettiği şekilde yükselişini ilan eden düdüğüyle rahatladı. Bu sonuç, Arap ekibi adına büyük bir başarı oldu.

Reklam

Bu galibiyetle puanını 6'ya yükselten Cezayir, iki galibiyet ve bir mağlubiyetle grupta Şili'nin ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Cezayir, grup aşamasında mücadeleci ruhu ve güçlü karakteriyle dikkat çekti.

Dominik Cumhuriyeti ise 4 puanda kalarak grupta üçüncü sırada yer aldı. Son haftasını henüz oynamamış diğer grupların sonuçlarını bekleyecek olan Dominik Cumhuriyeti, en iyi üçüncüler arasından tur atlama umudunu koruyor.

Reklam

Bu zafer, Cezayir futbolunun alt yaş kategorilerinde doğru yolda ilerlediğini ve bu neslin geleceği inşa edebilecek, Cezayir bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırabilecek yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor.