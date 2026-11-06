Suudi Arabistan futbolunun yıldızı Yasser Al-Qahtani, Nassr forveti Abdullah Al-Hamdan'ın "El-Alemi" formasıyla sergilediği parlak performansın ve eski kulübü Hilal'de ortaya koyduğundan daha üst düzeye çıkmasının nedenini açıkladı.

Nassr'ın eski kalecisi Abdullah Al-Anzi, "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Abdullah Al-Hamdan'ın kendisini Nassr'da başka herhangi bir kulüpten daha fazla bulduğunu düşünüyorum; bu bir küçümseme değil, ama belki tecrübe faktörü, maçlarda daha çok yer alması ve takımın etkisidir."

Al-Qahtani ise şu yanıtı verdi: "Belki de bunun nedeni teknik direktörün ona daha fazla güven duyması, ona daha fazla maçta süre vermesi ve ayrıca ona güven ve destek veren taraftardır."

Ve ekledi: "Fark ayrıca Nassr'da mevkisinde sabit olmasıdır; Hilal'de ise bir mevkiden bir mevkiye kaydırıldı, ta ki sahada kaybolana kadar."

Ancak Ittihad'ın eski yıldızı Manaf Abu Shoukair bu fikre itiraz ederek şöyle dedi: "Al-Hamdan'ı beğendiğim maçlardan biri (Suudi Arabistan) millî takımının Çin ile oynadığı ve onun sol kanatta oynadığı maçtı."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: "Nassr'da yerini bulduğu doğru, ancak Ahli oyuncusu Firas Al-Buraikan'da olduğu gibi ve bizzat Yasser Al-Qahtani'de olduğu gibi onu kanatta da değerlendirmek hâlâ mümkün."

Al-Hamdan, eski kulübü Hilal ile sözleşmesini feshettikten sonra geçen kış transfer döneminde Nassr'a geçti ve o zamandan bu yana en iyi seviyesini sergiliyor.

Suudi forvet, Nassr ile çıktığı 35 maçta 10 gol atıp 6 asist yaparken, Hilal ile 145 maçta 13 gol atmış ve 10 asist yapmıştı.