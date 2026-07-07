Video: Yaser İbrahim'in Arjantin'e attığı golün ardından Hossam Hassan'ın tepkisini izleyin

Kameralar, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Mısır milli takımının savunma oyuncusu Yaser İbrahim’in Arjantin kalesine attığı golün ardından, Mısır milli takım teknik direktörü Hossam Hassan’ın tepkisini kaydetti.

Mısır Milli Takımı, 15. dakikada Marwan Attiya'nın mükemmel ortasını değerlendiren Yaser İbrahim'in kafa vuruşuyla Arjantin karşısında 1-0 öne geçti.

Husam Hassan bu golün ardından sevinçten neredeyse ağlayacaktı ve parmaklarıyla beynini işaret etti; bu da golün, Firavunlar'ın antrenmanlarında üzerinde anlaşılan bir taktik sonucu geldiğini düşündürdü.

Mısır Milli Takımı, normal süre ve uzatmalarda 1-1 berabere kaldığı Avustralya maçını penaltı atışlarında kazanarak çeyrek finale yükselmişti.

Öte yandan Arjantin milli takımı, maçın iki uzatma devresine uzamasının ardından Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek aynı tura yükseldi.

Mısır ile Arjantin arasındaki maçın galibi, çeyrek finalde bugün Salı akşamı oynanacak Kolombiya-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.











