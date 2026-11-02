Taraftarların nefeslerini tuttuğu bir anda, İspanya İkinci Ligi'ndeki Tenerife ile Andorra karşılaşmasının son dakikaları korku dolu anlara dönüştü. Tenerife forveti Jesús de Miguel, Andorra kalecisi Nono ile girdiği şiddetli çarpışma sonrası ağır bir sakatlık yaşadı; bu çarpışma onu bilincini kaybetmiş halde yere serdi ve sağlık ekipleri hayatını kurtarmak için müdahale etti.

Heliodoro Rodríguez López Stadı'nda oynanan maç, De Miguel çarpışmanın ardından baygın halde yere düşmesiyle askıya alındı. Hakem Manuel Ángel Pérez Hernández ise kaleci Nono'ya kırmızı kart gösterdi.

Olay, skorun 2-2 beraberliği gösterdiği sırada ikinci yarının uzatma dakikalarında yaşandı. De Miguel, orta saha çizgisinin gerisinde hava topunu takip etmek için ileri atıldı; bu sırada Nono kalesinden çıkarak topu uzaklaştırmak amacıyla sert bir müdahalede bulundu ve iki oyuncu şiddetli bir şekilde çarpıştı.

Tenerife forveti bilincini kaybederek sahaya yığıldı. Bu durum, iki takımın oyuncularının acil tıbbi müdahale talep etmesine yol açtı; tribünlerdeki seyirciler arasında ise panik ve endişe hâkimdi. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesine dayanıyor.

Sağlık ekibi gerekli ilk yardımı yapmak için sahaya koştu ve oyuncuyu kurtarma çabaları, stadın her yanına çöken mutlak bir sessizlik içinde beş dakikadan fazla sürdü. Ardından oyuncu sedyeyle yeşil dikdörtgenin dışına taşındı ve gerekli tıbbi donanıma sahip bir ambulansa alındı.

Durumun ciddiyeti karşısında hakem maçı durdurma kararı aldı ve iki takımın kaptanları ile teknik heyetlerine maçın askıya alındığını bildirdi; zira forvetin sağlık durumu, karşılaşmaya ve sonucuna ilişkin her şeyin önüne geçmişti.

Olayın hemen ardından yaşananlar duygusal bir sahneye tanıklık etti. Kırmızı kart sonrası sahadan ayrılan kaleci Nono, De Miguel'in durumunu kontrol etmek için geri döndü; bu sırada Tenerife yetkililerinden bir kısmı ve oyuncunun takım arkadaşları, açık endişe ve şok belirtileriyle ambulansın yanında bulunuyordu.

Kalp krizi ve hayatını kurtarma çabaları

Olayın ardından gelen haberlere göre, Jesús de Miguel çarpışmanın şiddeti nedeniyle kalp krizi geçirdi; bu durum, sağlık görevlilerinin müdahalesini ve ambulans içinde kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanmasını gerektirdi.

Tıbbi müdahaleler oyuncunun nabzını geri kazandırmayı başardı ve durumu bilincini kaybetmiş olmasına rağmen kendiliğinden nefes almaya başlayarak başlangıç itibarıyla stabil hale geldi. Bu bilgiler İspanyol "As" gazetesine dayanıyor.

Ambulans, oyuncuyu gerekli tetkiklere tabi tutmak ve sağlık durumunu takip etmek amacıyla, sağlık ekibi eşliğinde, La Candelaria Hastanesi olarak bilinen Nuestra Señora de la Candelaria Üniversite Hastanesi'ne doğru stat çevresinden ayrıldı.

Son gelen bilgiler, Tenerife forvetinin durumunda, sağlık görevlilerinin ambulans içinde onu başarılı bir şekilde canlandırmasının ardından normal şekilde nefes almayı yeniden kazanmasıyla hafif bir iyileşme olduğuna işaret etti.

Bu olumlu ilk belirtilere rağmen oyuncu hâlâ bilincini kaybetmiş durumda ve durumunun gelişimini daha net ortaya koyacak tetkik sonuçları ile tıbbi rapor beklenirken hastanede tıbbi bakım altında tutuluyor.

Olay, maçın atmosferine gölge düşürdü; futbol müsabakası, oyuncuların, teknik heyetlerin ve taraftarların Jesús de Miguel'in sağlığına ilişkin güzel bir haber beklediği, endişenin hâkim olduğu duygusal bir insanlık sahnesine dönüştü.