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Video: Yarıda kalan kutlamalar: Duhail, son saniyelerde Al Sadd'ın göz bebeği olduğu sahneyi çalıyor

Al-Sadd - Al-Duhail SC
Al-Sadd
Al-Duhail SC
Katar Yıldızlar Ligi
A. Afif
D. Belmadi
R. Lucescu
R. Firmino
Katar
Cezayir
Romanya
Tunus
Mısır
Suudi Arabistan
Ürdün
Irak
Brezilya

Çılgın bir zirve ve son kurşun

Duhail, bu akşam Jassim bin Hamad Stadı'nda oynanan ve Katar Ligi'nin altıncı haftasına damga vuran mücadelede ev sahibi Sadd'ı 3-2 yenerek heyecan dolu bir zafer elde etti; galibiyet golü ikinci yarının uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında geldi.

Maça güçlü başlayan Duhail'de Jean Castilleto, dokuzuncu dakikada bir ortaya yükselerek güçlü bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru açtı.

Baskısını sürdüren Duhail, 28. dakikada Sultan el-Bureyk ile farkı ikiye çıkardı, ancak Sadd kısa süre sonra 32. dakikada Giovanni ile farkı bire indirdi.

İlk yarının bitimine doğru, uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında Yusuf Abdürrezzak Sadd adına beraberliği sağladı ve maç başlangıç noktasına dönerek ikinci yarıya dair merakı artırdı.

Karşılaşma iki takım arasında karşılıklı ataklarla sürerken, Tahsin Muhammed ikinci yarının uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında Duhail'in son dakika galibiyet golünü kaydederek Sadd'a öldürücü darbeyi indirdi ve takımına haftanın en heyecanlı maçlarından birinde üç değerli puanı kazandırdı.

Bu galibiyetle teknik direktör Cemal Belmadi yönetimindeki Duhail puanını 12'ye yükseltti ve averajla üçüncü sıradaki Arabi'nin ardından dördüncü sıraya yerleşti.

Öte yandan teknik direktör Razvan Lucescu yönetimindeki Sadd, 12 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı; lider Rayyan ise 13 puana sahip ve Sadd'ın bir puan önünde bulunuyor. Rayyan'ın beş maç oynadığı belirtiliyor.

Karşılaşmada ayrıca Sadd'ın teknik direktörü Razvan Lucescu ile Sadd'ın yıldızı Ekrem Afif'e, ağustos ve eylül ayları için en iyi teknik direktör ve en iyi oyuncu ödülleri takdim edildi.


#PKBKFA+/-PuanForm
1
Al-RayyanAl-RayyanALR
6420102+814
B
K
K
B
K
2
Al-SaddAl-SaddALS
64022313+1012
K
K
K
K
K
3
Al-ArabiAl-ArabiALA
6330145+912
K
K
B
K
B
4
Al-Duhail SCAl-Duhail SCADS
6330125+712
K
K
B
B
B
5
Al-ShamalAl-ShamalALS
6231101009
B
K
B
K
K
6
Al-WakrahAl-WakrahALW
62221011-18
K
K
B
K
K
7
Al-AhliAl-AhliAHL
62131012-27
K
K
K
K
B
8
Al-ShahaniyaAl-ShahaniyaSHA
6213815-77
K
K
B
K
K
9
Lusail SCLusail SCLUS
613275+26
B
K
B
K
B
10
Al-GharafaAl-GharafaALG
6123611-55
B
K
B
K
K
11
Qatar SCQatar SCQAS
6033614-83
B
K
B
K
K
12
Al-SailiyaAl-SailiyaALS
6015720-131
B
K
K
K
K
AFC Champions League
AFC Champions League Qualification
AFC Kupası
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme


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