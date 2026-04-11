Video... Yamal, La Liga yıldızlarından önce eşsiz bir başarıya imza attı

Yıldız oyuncu Lamine Yamal, bu sezon La Liga'nın yıldızları üzerinde sergilediği üstünlüğünü sürdürerek Espanyol karşısında yeni bir iz bıraktı.

Barcelona, bugün Cumartesi akşamı La Liga'nın 31. haftasında Espanyol ile karşılaşacak ve dün Girona ile 1-1 berabere kalarak yeniden tökezleyen ikinci sıradaki Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkarmak için motive olacak.

Barcelona, ilk yarıda Lamine Yamal'ın asistleriyle Ferran Torres'in attığı iki golle Espanyol'a karşı öne geçti.

Squawka'ya göre "Lamine Yamal, bu sezon La Liga'da 10 veya daha fazla asist yapan ilk oyuncu oldu."

Yamal, bu sezon 10. asistini köşe vuruşundan yaptığı ortayla yaptı ve Torres bu topu kafayla ağlara göndererek 10. dakikada Barça'nın ilk golünü kaydetti!

25. dakikada Yamal, Barça'nın sağ kanadından hızla ilerleyerek dış ayakla Torres'e asist yaptı (bu sezon 11. asist) ve Torres, tek vuruşla sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi.

Barcelona maça 76 puanla girerken, Real Madrid'in puanı 70 idi.