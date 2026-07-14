Video: Yamal'ın yardımıyla... Oyarzabal, tarihi bir golle yarı finalin zirvesini ateşledi

İspanya Milli Takımı oyuncusu Mikel Oyarzabal, bugün Salı akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası yarı final maçının 22. dakikasında Fransa kalesine “La Roja”nın ilk golünü attı.

Gol, Lamine Yamal'ın kazandığı penaltıdan geldi; Lucas Deny, topu uzaklaştırmak yerine Yamal'a ayağıyla vurmuştu.

Gol, maçın ilk dakikalarında İspanya'nın açık üstünlüğü ve Fransa oyuncularındaki belirgin gerginlik ortamında geldi.









"Scoopaka" ağına göre, Mikel Oyarzabal, İspanya'nın tek bir Dünya Kupası turnuvasında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Oyarzabal, bu turnuvadaki gol sayısını 5’e çıkararak Emilio Butragueño (1986) ve David Villa (2010) ile eşitlendi.











