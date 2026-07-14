Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Video: Yamal'ın yardımıyla... Oyarzabal, tarihi bir golle yarı finalin zirvesini ateşledi

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
L. Yamal
M. Oyarzabal
Fransa
İspanya
ABD

Maçın ateşli başlangıcı

 İspanya Milli Takımı oyuncusu Mikel Oyarzabal, bugün Salı akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası yarı final maçının 22. dakikasında Fransa kalesine “La Roja”nın ilk golünü attı.

Gol, Lamine Yamal'ın kazandığı penaltıdan geldi; Lucas Deny, topu uzaklaştırmak yerine Yamal'a ayağıyla vurmuştu.

Gol, maçın ilk dakikalarında İspanya'nın açık üstünlüğü ve Fransa oyuncularındaki belirgin gerginlik ortamında geldi.



"Scoopaka" ağına göre, Mikel Oyarzabal, İspanya'nın tek bir Dünya Kupası turnuvasında en çok gol atan oyuncu rekorunu egale etti.

Oyarzabal, bu turnuvadaki gol sayısını 5’e çıkararak Emilio Butragueño (1986) ve David Villa (2010) ile eşitlendi.




Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin