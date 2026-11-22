Al Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, Al Nassr'ın yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo ile Inter Miami'nin yıldızı Arjantinli Lionel Messi arasındaki tercihini yaptı.

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Al Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, Al Nassr'ın yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo ile Inter Miami'nin yıldızı Arjantinli Lionel Messi arasındaki tercihini yaptı.

MBC 1 kanalında yayınlanan Nadina programının "X" platformundaki hesabı, Sami Al-Jaber'in bir grup yıldız arasından en iyisini seçme meydan okumasına katıldığı bir video paylaştı.

Meydan okuma, Barcelona oyuncusu Rodri ile Al Hilal'in eski yıldızı Karim Benzema arasında bir seçimle başladı ve Al-Jaber, Rodri'yi tercih etti.

Ancak Al-Jaber, Bayern Münih oyuncusu Michael Olise'yi hem Rodri'ye hem de Paris Saint-Germain'in yıldızı Ousmane Dembele'ye tercih etti.

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Al Hilal efsanesi, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ı ise Olise'nin yanı sıra Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'ye, Milan'ın yıldızı Luka Modric'e ve Brezilya'nın eski forveti Kaka'ya tercih etti.

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Lamine Yamal ile Ronaldinho arasında seçim yapması istendiğinde Brezilyalı efsaneyi seçti. Ardından onun yerine vatandaşı Fenomen Ronaldo'yu tercih eden Al-Jaber, Ronaldo'yu Barcelona efsanesi Johan Cruyff'a ve Fransa Milli Takımı'nın şu anki teknik direktörü Fransız efsane Zinedine Zidane'a karşı da seçti.

Al-Jaber, diğer seçenek Arjantinli Lionel Messi olduğunda ise Ronaldo'dan vazgeçti.

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Sonunda Cristiano ile Messi arasında seçim yapmak zorunda kalan Sami Al-Jaber, tercihini Arjantinli yıldızdan yana kullandı.

Sami Al-Jaber: Suudi Arabistan'ın seçkin efsanesi

Suudi Arabistan futbolu, Asya kıtasında oyunun tarihini zenginleştiren pek çok parlak yıldız yetiştirdi. Milli takımın ve Al Hilal'in eski yıldızı Samer Al-Jaber de uzun yıllar boyunca ortaya koyduğu ve pek çok önemli başarıya katkı sağlayan performansıyla bunların en öne çıkanlarından biri oldu.

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Sami Al-Jaber, hem Suudi Arabistan'da hem de kıta düzeyinde en geniş üne kavuşan oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

11 Aralık 1971'de başkent Riyad'da dünyaya gelen Sami Al-Jaber, kariyerine Al Hilal'in alt yapısında başladı. Burada yıldız ve genç kategorilerinde pek çok iç ve dış kupa kazanan Al-Jaber, 1989'da A takımdaki serüvenine adım attı.

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Al-Jaber, Suudi Arabistan'ı 1994, 1998, 2002 ve 2006'da art arda dört Dünya Kupası'nda temsil etti ve Arap dünyasında bunu başaran tek forvet oldu.

Arap taraftarlar, 1994 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Fas arasında oynanacak maçı merakla bekliyordu. Sami Al-Jaber, henüz 7. dakikada penaltının başına geçerek topu filelere gönderdi ve Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı. Suudi Arabistan bu maçı 2-1 kazandı ve o turnuvada son 16 turuna yükseldi.

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Suudi Arabistan, Fransa'daki 1998 Dünya Kupası'na da katılmayı başardı. Al-Jaber, Dünya Kupası tarihindeki ikinci golünü yine penaltıdan Güney Afrika'ya karşı attı, ancak Suudi Arabistan o dönem grup aşamasını geçemedi.

Al-Jaber, 2002'deki üçüncü Dünya Kupası'nda gol sevinci yaşayamadı. Ancak 36 yaşında katıldığı son Dünya Kupası olan 2006'da, Suudi Arabistan'ın Tunus ile 2-2 berabere kaldığı maçta kişisel olarak üçüncü golünü atarak varlığını hissettirdi.

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Kıta düzeyinde ise Suudi Arabistan'ın 1996'da Asya Kupası'ndaki tarihindeki üçüncü şampiyonluğa ulaşabilmesi için finalde ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'ni geçmesi gerekiyordu. İki takım da normal süre ve uzatmalar boyunca gol bulamadı. Şans, Sami Al-Jaber ve takım arkadaşlarına güldü ve Suudi Arabistan penaltı atışlarıyla kupayı hak ederek kazandı.

Sami Al-Jaber o turnuvada, Suudi Arabistan'ın 6-0 kazandığı maçta Malezya'ya bir gol attı. Ardından çeyrek finaldeki Çin maçına kadar gol atamadı ve bu maçta rakip fileleri dört kez sarsan Suudi Arabistan'ın gollerinden birini kaydetti. Suudi Arabistan, aynı senaryoyla yarı finali ve finali penaltılarla geçti.

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Al-Jaber, 1994 ve 2002'de iki kez Körfez Kupası'nı kazanan Suudi Arabistan kadrosunda da yer aldı. Suudi Arabistan formasıyla 163 maçta 46 gol atarak parlak kariyerini noktalayan Al-Jaber, Güney Kore ve Japonya'daki Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın son maçı olan İspanya karşılaşmasının ardından milli takımı bıraktığını açıkladı.

Al Hilal taraftarları, Al-Jaber'in kulüp düzeyindeki parlak kariyerini de hatırlıyor. Al-Jaber, Asya Şampiyonlar Ligi'nin o dönemki adıyla "Asya Kulüp Şampiyonası"nı 1992 ve 2000'de kazanan kadroda yer aldı. Takımıyla birlikte Asya Kupa Galipleri Kupası'nı da 1996-1997 ve 2002'de olmak üzere iki kez kazanan Al-Jaber, 1997'de Asya Süper Kupası'nı da müzesine götürdü.

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Yurt içinde ise Al-Jaber, Al Hilal'in 5 kez Suudi Arabistan Ligi, 5 kez Veliaht Prens Kupası ve 4 kez Federasyon Kupası şampiyonluğunun yanı sıra pek çok başka yerel kupa kazanmasına katkı sağladı.

Sami Al-Jaber, 2008'de Al Hilal ile Manchester United arasında oynanan maçla tutkuyla bağlı olduğu kulübe veda etti. Kulüpte geçirdiği uzun kariyerinde 177 gol atan Al-Jaber, takımın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak kabul ediliyor.

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Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçen Al-Jaber, Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al Shabab'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise Al Wahda'yı çalıştırdı. Fransız ekibi Auxerre'de de bir teknik ekip deneyimi yaşayan Al-Jaber, ardından 2018 yılında Nisan ile Eylül ayları arasında Al Hilal'in başkanlık koltuğuna oturdu.