İspanya, bugün salı akşamı Sevilla'daki Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftası kapsamındaki karşılaşmada Hırvatistan'ı 4-1 mağlup ederek parlak formunu sürdürdü.

İspanya maça güçlü başladı ve topa tamamen hâkim oldu; Lamine Yamal, henüz ikinci dakika dolmadan ilk golü kaydetti.









Hırvatistan, 28. dakikada Dion Beljo ile beraberliği sağlamayı başardı ve maç kızıştı.









İspanya güçlü bir şekilde hücum etti ve 31. dakikada Marc Pubill ile yeniden öne geçmeyi başardı.









İkinci yarıda Lamine Yamal parlak performansını sürdürdü ve 63. dakikada kendisinin ikinci, İspanya'nın üçüncü golünü kaydetti.









Bitime yakın 89. dakikada Nico Williams, İspanya'nın dördüncü golünü kaydederek La Roja'nın apaçık parlak formunun sürdüğünü teyit etti.









İspanya, geçen hafta İngiltere'yi mağlup etmesinin ardından puanını 6'ya yükselterek turnuvanın Üçüncü Grubu'nda liderliğe yükseldi. İngiltere, Hırvatistan'la aynı puanda olmasına rağmen averajla 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan üçüncü, Çekya ise puansız olarak son sırada yer aldı.



