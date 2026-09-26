İspanya Milli Takımı, bu akşam cumartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk hafta maçlarına dahil olan karşılaşmada rakibi İngiltere'nin önüne erken bir golle geçti.

İspanya'nın öne geçtiği gol, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'dan geldi. Yamal, maçın ikinci dakikasında Manchester City savunmacısı Marc Guehi'nin top kontrolünde yaptığı hatadan yararlanarak topu kaptı ve ceza sahasına doğru ilerledikten sonra kaleci James Trafford'un ağlarına gönderdi.

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İspanya Milli Takımı bu maça, final karşılaşmasında Arjantin'i tek golle mağlup ederek elde ettiği 2026 Dünya Kupası şampiyonu unvanıyla çıkıyor. Ayrıca İspanya, İngiltere'yi (2-1) yenerek kazandığı 2024 Avrupa şampiyonluğunun da sahibi. "La Roja", karşılaşmaya üst üste yenilgi görmediği 38 maçlık bir serinin ardından çıkıyor.

İngiltere ise komşusu Fransa'yı çekişmeli bir maçta (6-4) mağlup etmesinin ardından 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü sırada yer aldı.

A Ligi'nin 3. Grubu'nda ayrıca aynı saatte karşı karşıya gelen Hırvatistan ve Çekya milli takımları da yer alıyor.











