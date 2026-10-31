Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında yaşadığı son hayal kırıklıklarına ve 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanamamasına güçlü bir yanıt verdi. Deportivo Alavés karşısında iki gol atıp bir gole asist yaparak olağanüstü bir performans sergileyen genç yıldız, parlaklığını yeniden kazanma ve Katalan ekibinin formasıyla göz kamaştıran istatistiklerini sürdürme kapasitesini bir kez daha gösterdi.

19 yaşındaki oyuncu, Alavés karşısında parlama fırsatını kaçırmadı. Takım arkadaşı Fermín López ile dikkat çeken bir uyum sergiledi; López da kendisine birden fazla fırsat yarattı. Yamal, 23. dakikada Fermín'e kesin bir pas göndererek Barcelona'nın ikinci golünün yapımında rol aldı; bu pasın ardından Fermín, güçlü bir yerden vuruşla topu ağlara gönderdi.

Yalnızca 3 dakika sonra Yamal, Fermín'den ceza sahası içinde aldığı pasın ardından gol katkısını eklemenin eşiğinden döndü; vuruşu direğin az yanından auta gitti.

Barcelona'nın yıldızı, 35. dakikada Ademi'nin nitelikli ortasının ardından altı pas içinden yakın mesafeden sert bir vuruşla yeniden Alavés kalesini tehdit etti; ancak kaleci Sivera, göğsünü kullanarak bu denemeyi ustalıkla önledi.

Yamal, ağları havalandırmak için ilk yarının uzatma dakikalarını bekledi. Barcelona'nın yönlendirdiği düzenli bir atak, topun ceza sahası içinde João Cancelo'ya ulaşmasıyla son buldu. Portekizli oyuncu, topu genç kanat oyuncusuna aktardı; Yamal da sol ayağıyla attığı direkt bir şutla topu Sivera'nın kalesinin sol köşesine gönderdi ve uzatmanın ilk dakikasında takımının dördüncü golünü kaydetti.

Yamal, golünü dikkat çeken bir şekilde kutladı; formasının üzerindeki Barcelona armasını tutup çekerek taraftarlara gösterdi. Bu görüntü, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında yaşadığı yenilginin ve Ballon d'Or yarışında üçüncü sırada kalmasının ardından geçirdiği bir hayal kırıklığı döneminin ardından, Katalan ekibine olan bağlılığını teyit etme isteğini yansıttı.

10 numaralı formanın sahibi bu golle yetinmedi; ikinci yarıda harika bir teknik dokunuş daha sundu. 64. dakikada Gabriel Jesus'tan gelen özenli bir pası değerlendirerek Alavés kalecisiyle tek başına kaldı ve sol ayağıyla attığı özenli bir aşırtma vuruşuyla topu Sivera'nın üzerinden gönderdi; top kale çizgisini geçti.

Bu golle Yamal, bu sezonki gol sayısını 12'ye yükseltti; bunların 10'u La Liga'da, 2'si Şampiyonlar Ligi'nde geldi. Ayrıca 7'si La Liga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 11 asiste ulaştı. Böylece gol ve asist toplamı 23 skor katkısına çıktı; bu da Barcelona hücumundaki büyük etkisinin yeni bir kanıtı oldu.