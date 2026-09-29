Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, iki takımın bu gece UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci hafta maçında karşı karşıya geldiği mücadelede, İspanya'nın Hırvatistan filelerine giden ilk golünü kaydetti.

Gol, İlk hafta İngiltere'yi 3-2 yenen İspanya'nın etkileyici bir atağının ardından ikinci dakikada geldi; Lamine o karşılaşmada da ilk golü yine ikinci dakikada kaydetmişti.

"AS" gazetesi golü "70 saniyede 26 pas sonrasında gelen bir sanat eseri" olarak nitelendirdi.

Atak, 70 saniye süren ve 26 top temasının yer aldığı adeta İspanyol gösterisi gibiydi; Hırvatistan'ın ilk top teması ise ilk golü yedikten sonra yaptığı başlama vuruşuydu.

İspanya ile Hırvatistan arasındaki maç Bizkaia Stadı'nda işte böyle başladı: İspanya Milli Takımı, Luis de la Fuente'nin yüksek tempolu ve top hakimiyetine dayalı oyun anlayışını tüm dünyaya göstermek için yalnızca bir dakikaya ihtiyaç duyduğu bir düello.

Lamine'nin golü, Wembley Stadı'ndaki golünü geride bırakarak şu ana dek UEFA Uluslar Ligi'nin en hızlı golü oldu. Bu da dünya şampiyonlarının parlak formunun bir başka kanıtı; zira futbol dünyasının en değerli kupasını kaldırmış olmaları, ne kazanma açlıklarını ne de muhteşem bir futbol sergileme isteklerini doyurmuş görünüyor.







