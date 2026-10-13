"Lider"in oyuncularından güzel bir jest

Reklam

Hilal oyuncuları, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Katar temsilcisi Sadd karşısında oynadıkları maçın ardından Suudi Arabistan Krallığı bayrağını havaya kaldırmaya özen gösterdi.

Hilal, bugün salı günü Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamed Stadı'nda Asya turnuvasının lig aşamasının ikinci haftasında karşı karşıya geldiği ev sahibi Sadd'ı 2-0 yendi.

Suudi Arabistan'ın "El-Yevm" gazetesi, maçın bitiminin ardından stattan bir video paylaştı. Görüntülerde Hilal'in tüm oyuncuları Suudi Arabistan Krallığı bayrağını taşıyor ve taraftarların önünde bayrakla fotoğraf çektiriyor.

Bu dikkat çekici kare, Sadd maçında forma giyen yabancı oyuncular da dahil olmak üzere takımın oyuncularının büyük bölümünün katılımıyla gerçekleşti.

Reklam Reklam

Söz konusu kare, son birkaç saat içinde Suudi Arabistan Krallığı'nda yaşanan ve pek çok oyuncuyu destek ve dayanışma mesajı vermeye yönelten olayların gölgesinde geldi.

Bunu yapanların en öne çıkanı ise, Nasr'ın kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo bu mesajı, dün pazartesi Asya turnuvasının lig aşamasının ikinci haftasında Özbekistan temsilcisi Neftçi'ye karşı alınan 3-1'lik galibiyetin ardından verdi.

Hatırlatmak gerekirse bu galibiyetle Hilal puanını 6'ya yükseltti ve Asya turnuvasının Batı grubunda, averaj farkıyla Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Ayn ile İran temsilcisi İstiklal Tahran'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.