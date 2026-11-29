İngiliz golcü Ivan Toney, cumartesi günü Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Al Taawoun karşısında geriye düşen takımını 3-1'lik galibiyete taşıyarak Al Ahli'nin hücumdaki en önemli kozlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu performans, takımın zorlu maçları kazanmak için büyük ölçüde onun gol yeteneğine dayandığını da yeniden gösterdi. İngiliz forvetin etkisi gol atmakla sınırlı kalmadı, oyun kurulumuna katkı verdi ve kritik anlarda takımı sırtlama sorumluluğunu üstlendi.

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Toney'nin Al Taawoun karşısındaki parlak performansı, özellikle takımın sezonun bazı dönemlerinde teknik açıdan dalgalı bir görüntü sergilemesiyle birlikte, Al Ahli'nin ona ne kadar bağımlı olduğu tartışmasını yeniden alevlendirdi. Al Hilal, Al Ittihad ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın eski forveti Nasser Al Shamrani, "Dawrina Ghair" programına konuk olduğu sırada bu konuya değindi ve İngiliz golcünün takımı sırtında taşıyan, diğer oyuncular zorlandığında çözüm üreten isim olduğunu vurguladı.

Al Shamrani şöyle konuştu: "Açık konuşmak gerekirse, Al Ahli'yi taşıyan Toney. Takım teknik olarak sola gidiyor, dalgalı bir seviyede oynuyor. Toney ise onu doğru yöne götüren isim." Deneyimli isim, oyuncunun değerinin takımın en golcü ismi olmasıyla sınırlı kalmadığını, liderlik rolüne, takım arkadaşlarına yardım etme becerisine ve maç içinde farklı görevler üstlenebilmesine kadar uzandığını belirtti.

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Eski Al Hilal forveti, Toney'nin etkili olmak için topun ceza sahasına gelmesini beklemediğini de ekledi. Toney zaman zaman orta sahaya kadar gelerek atakların kurulmasına katkı veriyor ve takım arkadaşlarının ilerlemesine yardımcı olan paslar atıyor.

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Al Taawoun maçı da Al Shamrani'nin sözlerine yeni bir kanıt oldu. Al Ahli, 39. dakikada Nedim Bajrami'nin golüyle geriye düştü. Ancak Toney, ilk yarının uzatma dakikalarının ikincisinde Eduard Spertsyan'ın pasını değerlendirerek eşitliği sağladı ve takımını kurtardı. İkinci yarıda ise İngiliz forvet, 72. dakikada penaltıdan kişisel ikinci golünü kaydederek Al Ahli'yi öne geçirdi.

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Toney'nin etkisi iki golle de sınırlı kalmadı. 89. dakikada Matheus Gonçalves'in attığı üçüncü golün asistini de yapan Toney, Al Ahli'nin 3-1'lik galibiyetini perçinledi.

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Al Shamrani, Al Ahli'ye İngiliz golcüsünün performansı düştüğünde maçlarla ne ölçüde başa çıkabileceğine dair zor bir soru da yöneltti ve Toney en iyi formunda olmasaydı takımın ne yapacağını sordu.

Toney'yi gol krallığı yarışının zirvesine taşıyan olağanüstü rakamlar

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Rakamlara bakıldığında Toney, Roshn Suudi Ligi'nde 13 maçta 16 gole ulaştı ve daha önce birkaç forvetin paylaştığı rakamı geride bırakarak ligin bu aşamasında en çok gol atan oyuncu oldu. Toney, Suriyeli yıldız Omar Al Somah'nın 2014-2015 sezonunda aynı aşamada ulaştığı 15 gollük rekoru ve aynı sayıda maçın ardından 14'er gol atan Wesley, Rivas ve Cristiano Ronaldo'nun rakamlarını da aştı.

Gazeteci Khalid Al Shenaif'in "Dawrina Ghair" programında aktardığına göre Toney, gol sayısını 42'ye çıkararak 2026 yılında kulüp düzeyinde dünyanın en golcü oyuncusu da oldu.

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