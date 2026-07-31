Ittihad'ın efsanesi ve takımın eski teknik direktörü, gelecek sezon geleneksel komşu ve ezeli rakip Ahli'yi çalıştırması için Alman Matthias Jaissle'nin halefi olarak önerildi.

Basın raporları, Jaissle'nin dün perşembe günü Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu ve gelecek sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un halefi olarak Newcastle United'ı çalıştıracağını doğrulamıştı.

Ittihad efsanesi Khamis al-Zahrani, "El Arabiya" kanallarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "(Jaissle'nin halefi olması için) ortaya atılan birçok isim var; Xavi (Hernandez), Nuno Espirito Santo ve ayrıca daha önce Ahli'yi çalıştıran Portekizli (Vitor Pereira) gibi."

Şöyle devam etti: "Ahli'yi çalıştırması için en iyisi Nuno Santo, çünkü büyük bir teknik direktör; onu Ittihad'da izledik ve takımla bazı başarılar elde etti."

Santo, daha önce 2022 ve 2023 yılları arasında Ittihad ile çalışmış, takımla 14 yıllık aranın ardından Suudi Ligi şampiyonluğunu ve ayrıca Suudi Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Al-Zahrani açıklamalarını şöyle tamamladı: "Xavi, Katar takımı Al-Sadd ve Barcelona ile rakamlar elde etti. Onunla yapılan görüşmelerde bir ciddiyet var; özellikle de futbolda büyük bir isme sahip olduğu için duruma uygun olabilir ve şu an için müsait olan da o."

Xavi'nin, yaklaşık iki sezondur, tam olarak 2023-2024 sezonunun sonunda Barcelona'nın teknik direktörlüğünden ayrılmasından bu yana sahalardan uzak olduğu hatırlatılıyor.