Afrika Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun ilk haftasında cumartesi akşamı oynanan Pyramids-Maghreb Fes maçında, Mısır ekibinin teknik direktörü Rhulani Mokwena ile Fas ekibinin kondisyoneri Aleksander Kopolani arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

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Kooora Plus'ın yayımladığı videoya göre Kopolani, maçın ardından Güney Afrikalı teknik adama sert sözlerle yüklenerek "Burası Fes, Wydad değil. Burası Fes, Wydad değil" diye tekrarladı ve böylece Mokwena'nın daha önce çalıştırdığı kırmızılı takıma gönderme yaptı.

Fas'ın El Botola sitesine göre bu sözler Wydad taraftarları arasında öfkeli tepkilere yol açtı. Kulüplerinin adının bu şekilde anılmasını takıma ve camiaya yönelik bir saygısızlık olarak değerlendiren taraftarlar, Maghreb Fes yönetiminden olayla ilgili tutumunu açıklamasını ve iki Fas kulübü arasındaki ilişkilere saygı gereği resmi bir özür dilemesini talep etti.

Kopolani ile karşı karşıya gelen tek isim Mokwena değildi. Maçta kondisyoner ile Pyramids'in Faslı savunma oyuncusu Mohamed Chibi arasında da gerginlik yaşandı; iki takımdan bazı isimler araya girerek ortamı yatıştırdı ve olayın büyümesini engelledi.

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Sahada ise Pyramids rakibini 2-0 mağlup etti. Pyramids skoru açmak için 57. dakikayı bekledi: Abdelrahman Magdy bir kontra atağı değerlendirerek sert bir şutla topu ağlara gönderdi. Ardından oyuna sonradan giren Ahmed Abdelkader, uzatmaların ikinci dakikasında ikinci golü atarak ev sahibine üç puanı getirdi.

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Bu sonuçla Mısır ekibi 3 puan ve +2 averajla D Grubu'nda geçici olarak liderliğe yerleşti. Maghreb Fes ise puansız şekilde son sırada kaldı. İlk haftanın tamamlanması için pazar günü Sudan ekibi Al Hilal ile Gine ekibi Horoya Conakry karşı karşıya gelecek.

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Maghreb Fes, ikinci haftada 5 Aralık'ta Sudan ekibi Al Hilal'i ağırlayacağı maçta hızla toparlanmak zorunda olacak. Pyramids ise ertesi gün Horoya Conakry'ye konuk olacak ve grup liderliğini sağlamlaştırıp kendisini çeyrek finale yaklaştıracak ikinci galibiyetin peşine düşecek.

Mokwena, Temmuz 2024'te Mamelodi Sundowns'tan Wydad'a geçmişti. Ancak başarısız geçen bu deneyim yalnızca 9 ay sürdü ve iki taraf, bir dizi kötü sonucun ardından Nisan 2025'te sözleşmeyi karşılıklı anlaşmayla feshetme kararı aldı.

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MC Alger ve Libya ekibi Al Ittihad'daki görevlerinin ardından Mokwena, Temmuz 2026'da Hırvat Krunoslav Jurčić'in yerine Pyramids'in başına geçerek Mısır Ligi'nde yeni bir sayfa açtı. Mısır ekibindeki başlangıcı olağanüstü oldu: Takımını tüm kulvarlarda ilk 16 maçında üst üste 16 galibiyete taşıdı ve bu galibiyetlerden biri de ligde Al Ahly karşısında alınan 2-0'lık zaferdi. Pyramids, Mısır Ligi'nde Mokwena yönetiminde oynadığı ilk dokuz maçın tamamını kazandı.

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