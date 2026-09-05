Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins, mevcut yaz transfer döneminde Suudi Roshn Ligi'ne transfer olmayı seçmesinin nedenlerini açıkladı.

Watkins, devam eden yaz transfer döneminde Aston Villa'dan Hilal'e katıldı ve geçtiğimiz salı günü Ahli karşısında kazanılan 3-0'lık maçta yedek olarak sahaya çıkıp bir gol kaydetti; dün cuma günü Şebab karşısında kazanılan 2-0'lık maçta ise ilk on birde başladı ancak gol atamadı.

Maçın ardından Watkins, Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, Roshn Ligi'ne transfer olma nedenlerini şöyle anlattı: "Kişisel olarak, bana ve aileme sunulan yeni bir meydan okumaya atılmak istedim."

Şöyle devam etti: "Hayatımız boyunca Birleşik Krallık'ta yaşadık; buraya taşınmak ve yeni bir kültürü keşfetmek çok harika bir deneyim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes bizi sıcak bir şekilde karşıladı ve hiçbir yardımı esirgemedi. Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden biri olarak Hilal büyüklüğünde bir takımda oynamak benim için muhteşem bir fırsat; çünkü buraya şampiyonluklar ve kupalar kazanmak için geldim."

Şöyle sürdürdü: "Oyunun temposu çok iyi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle maçın temposunun bazı dönemlerde yavaşlaması doğal; ama bu ligde son derece yüksek kalitede oyuncular var ve hava koşullarına hızlıca uyum sağlayacağım."

Öte yandan İngiliz forvet, Hilal taraftarlarına bir söz verdi: "Taraftarlara çok sayıda gol atacağıma söz veriyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sezon öncesi hazırlıklara katılmadım; bu yüzden şu anda kondisyonumu ve fiziksel ritmimi tamamen geri kazanmak için çalışıyorum. Beni yakında bekleyin; belki de önümüzdeki maçlarda tek bir maçta birden fazla gol attığımı göreceksiniz."

Şunları ekledi: "Bugün, farklı bir atmosferde tam bir maç oynadım. Son dönemde Hilal'e katılan yeni oyuncular var ve ben de onlardan biriyim; hepimiz şu anda bir uyum ve adaptasyon aşamasından geçiyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Aramızdaki uyum ve kimya kesinlikle zamanla gelişecek; ama bugün bizim için en önemli olan, galibiyeti elde etmek ve tüm puanları toplamak."