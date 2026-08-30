Medya insanı Velid el-Ferrac, Hilal forması giyen Fransız golcü Karim Benzema'nın geleceğiyle ilgili bomba gibi bir sürprizi ortaya attı. Ferrac, Fransız yıldızın önündeki seçeneklere dair yeni kulis bilgilerini paylaştı ve bu seçeneklerin oyuncuyu önümüzdeki dönemde futbol kariyerini sonlandırıp emekliliğe yönelme yönünde sürpriz bir karar almaya itebileceğini açıkladı.

"Rotana Sport ma'a Velid" adlı programında Benzema'nın Hilal'den ayrılığının yaklaşmasının ardından oyuncunun akıbetinden söz eden Ferrac, ilgili tarafların oyuncunun Suudi futbolu içinde kalmasını istediğini, bunun ister yeni bir kulübe transfer yoluyla ister tamamen farklı bir kararla olabileceğini belirterek, oyuncunun geleceğine dair birçok seçenek aldığını ifade etti.

Ayrıca oku: Premier Lig'in mezarlığı: Watkins, Hilal'i üçüncü transferin cehenneminden kurtaracak mı?

Ferrac, Benzema'nın önüne bir dizi alternatif konulduğunu söyleyerek, önündeki seçeneklerin Şebab'a transfer olmak ya da İttihad'a dönmek olduğunu, bu iki kulübün de Roshn Ligi'ndeki serüveninin devam etmesi halinde Fransız golcüyü kabul edebilecek takımlar olduğunu açıkladı.

Ferrac şunları ekledi: "Benzema'nın önüne birçok seçenek konuldu, bunlardan biri Şebab'a transfer olmak ya da İttihad'a dönmekti. Ancak oyuncu her iki seçeneği de reddetti ve karar kendi elinde olduğunda futbolu bırakmaya meylettiğini belirtti." Bu gelişme, kuşağının en önemli golcülerinden birinin kariyerine nokta koyabilir.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Ferrac, Benzema'nın emeklilik düşüncesinin, sporun ötesine geçen sözleşmeler ve diğer yükümlülükler aracılığıyla Suudi Arabistan'la bağını korumak istemesiyle ilişkili olabileceğini açıkladı ve oyuncunun Suudi turizm elçisi olarak önemli bir sözleşmesi bulunduğunu, ayrıca Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği dosyasının tanıtımıyla ilgili bir rolü olduğunu belirtti.

Ferrac şöyle konuştu: "Benzema'nın yalnızca futbol oynamayla ilgili olmayan, aynı zamanda Suudi turizm elçiliği ve Krallık'ın 2034 Dünya Kupası dosyasının elçiliği göreviyle de bağlantılı temel bir sözleşmesi var. Bu nedenle emeklilik, bu rolleri koruyabilmek adına onun için gündemdeki bir seçenek olabilir."

Ferrac sözlerini şöyle tamamladı: "Hilal, Benzema ile alacaklarını almasıyla ilgili iyi bir anlaşmaya vardı ve bu parayı üstlenecek olan kişi Prens Velid bin Talal."

Bu gelişmeler, kulübün İngiliz Ollie Watkins ile anlaşmasının ardından Benzema'nın Hilal'den ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte geldi. Bu adım, "Lider"in hücum hattını yeniden şekillendirme yönelimini yansıtıyor ve Fransız golcünün bir sonraki durağına dair soru işaretlerinin kapısını araladı.

Benzema, 2023 yılında İttihad'a transfer olmasından bu yana Suudi futbolunda bir deneyim yaşamış, ardından Hilal'e geçmişti. Birçok başarıya ve tartışmaya sahne olan bu kariyerde şu anki aşama, oynamaya devam edip etmeyeceğini ya da futbol serüvenine perde indirmeyi seçip seçmeyeceğini belirleyecek dönüm noktası haline geliyor.

Ferrac'ın açıklamaları, oyuncunun geleceğiyle ilgili ortaya koyduğu kulis bilgileri çerçevesinde kalırken, Benzema'nın durumunu resmi olarak netleştirmesi bekleniyor. Ancak alınması halinde emeklilik seçeneği, Real Madrid ile büyük kupalar kazanan ve Suudi Ligi'ne transfer olmadan önce en üst seviyelerde dikkat çeken deneyimler yaşayan bir yıldızın kariyeri için heyecan verici bir son olacak.