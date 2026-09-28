VİDEO: Virgil van Dijk’tan en zorlu rakibi, ‘talepkâr’ Andoni Iraola ile çalışmak, Alexander Isak tahmini ve daha fazlası hakkında Beast Mode On Podcast’e özel açıklamalar

Akinfenwa tarafından en zorlu rakibini seçmesi istendiğinde Van Dijk şu yanıtı verdi: "Ben [Lionel Messi'yi] seçerdim. Tartışmasız şekilde tüm zamanların en iyi oyuncusu. O ve Cristiano Ronaldo'nun ne kadar inanılmaz olduğu ortada. Premier League'den birini söylemem gerekirse, çok fazla iyi forvet var ama az önce bahsettiğim o iki isme hak ettikleri saygıyı ve alkışı veriyorum."

Premier League'i iki kez kazanan yıldız daha sonra 2026-27 sezonunda izlenmesi gereken isimlerden biri olarak Isak'ı gösterdi ve yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde olumlu bir sezon öngördü. İspanyol çalıştırıcının Anfield'daki görev süresine nasıl bir başlangıç yaptığına dair düşüncelerini paylaşan Van Dijk, şöyle ekledi: "Çok şey talep eden, [bize] çok antrenman yaptıran bir teknik direktör. Bence bu iyi bir şey.





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"İyi futbol oynamak, yoğunluk göstermek ve bundan keyif almak istiyor. Ne demek istediğimi anlıyorsanız, iletişimsizlik yoluyla iletişim kuran biri. Ekibiyle de iyi çalışıyor ve [bu sezon onunla] işlerin iyi gideceğini düşünüyorum."

Liverpool oyuncusu olarak geçirdiği dönemde kendisini en çok tüyleri diken diken eden an sorulduğunda, Van Dijk, 2018'de Southampton'dan transfer olmuştu, şunu hatırladı: "Tottenham, ligi kazandığımız zaman. Benim için kişisel olarak, o anın giderek yaklaştığını hissediyorsunuz.

"O maça hazırlanıyorsunuz. Maçtan önceki hafta boyunca herkesin statta kırmızı giymesini istediğimi hatırlıyorum. O gün stat hiçbir zaman olmadığı kadar iyi görünüyordu. Güneş parlıyordu, bu arada bir-sıfır geriye düştük, [Dominic] Solanke, tabii ki o, dört-bir, inanılmazdı. Duygusaldım, biraz gözyaşı döktüm. Kop tribününün önünde You'll Never Walk Alone eşliğinde orada durmak çok özeldi, muhteşem bir gündü."

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