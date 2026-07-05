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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Vinícius'un pasını geri çeviren Jemariş, Brezilya'nın Norveç karşısında erken bir gol atmasını engelledi

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Vinicius Junior
B. Guimaraes
Brezilya
Norveç
ABD

Çeyrek final maçına heyecan verici bir başlangıç

Bruno Guimarães, bugün Pazar akşamı ABD’nin New Jersey stadyumunda oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında, Brezilya milli takımının Norveç karşısında erken öne geçmesini engelledi.

Amerikalı hakem İsmail El-Fatih, Manchester United'ın forveti Matheus Cunha'nın faulü üzerine VAR incelemesinin ardından Brezilya lehine penaltı kararı verdi.

Real Madrid'in yıldızı Vinícius Júnior topa ilk olarak dokundu, ardından topu penaltıyı kullanmak üzere ilerleyen Newcastle oyuncusu Bruno Guimarães'e bıraktı; ancak Norveçli kaleci Orian Nylund, 14. dakikada bu penaltıyı kurtardı.

Brezilya, Japonya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası son 16 turuna yükselirken, Norveç de Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek aynı tura çıktı.

Brezilya ile Norveç arasındaki maçın galibi, Dünya Kupası çeyrek finalinde Meksika ile İngiltere arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.




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