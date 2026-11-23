Katar ekibi Al Shamal ile konuk ettiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli arasındaki maçın ilk dakikaları, heyecanlı anlara sahne oldu. Al Ahli'nin yıldızları Firas Al-Buraikan ve Ivan Toney, fırsat kaçırmanın affedilmediği bir mücadelede erken bir sınavla karşı karşıya kaldı.

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Katar ekibi Al Shamal ile konuk ettiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli arasındaki maçın ilk dakikaları, heyecanlı anlara sahne oldu. Al Ahli'nin yıldızları Firas Al-Buraikan ve Ivan Toney, fırsat kaçırmanın affedilmediği bir mücadelede erken bir sınavla karşı karşıya kaldı.

Karşılaşma, 2026-2027 sezonu AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşaması 5. hafta mücadelesi kapsamında Katar'daki Al Bayt Stadyumu'nda oynanıyor.

Mücadele, Batı Bölgesi puan tablosundaki konumlarını iyileştirmeye çalışan iki takım için de büyük önem taşıyor. Hafta başlamadan önceki puan durumuna göre Al Ahli maça 8 puanla 6. sırada girerken, Al Shamal 5 puanla 8. sırada bulunuyor.

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Al Ahli üstünlüğünü kabul ettirmek için fazla beklemedi. Firas Al-Buraikan, 11. dakikada Ivan Toney'nin kendisini kaleyle karşı karşıya bırakan kusursuz ara pasıyla buluştu ve sol ayağıyla topu kalecinin sol alt köşesine göndererek takımını öne geçirdi.

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Gol, Al Shamal savunmasının arkasındaki boşluğu iyi değerlendiren Toney'nin etkili hareketinin ardından geldi. Toney, attığı gol pasıyla maçın başında Al-Buraikan ile arasındaki hücum uyumunu bir kez daha ortaya koydu.

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Al Shamal hızlı bir karşılık vermeye çalıştı. Tiago Silva 14. dakikada eşitliği yakalamaya çok yaklaştı ancak 35 yardı aşan bir mesafeden sağ ayağıyla çektiği sert şut üst direğin üzerinden dışarı gitti.

Tartışmalı penaltı

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15. dakikada heyecan devam etti. Brezilyalı Wenderson Galeno'nun ceza sahası içinde savunma oyuncusu Musab Kheder tarafından faule uğramasının ardından Al Ahli penaltı kazandı.

Televizyon tekrarları iki oyuncunun birbirine çok yakın olduğunu gösterdi: Galeno önde koşarken Kheder hemen arkasındaydı. Ancak ikili arasındaki son derece hafif temas tartışma yarattı. Bu durum VAR odasındaki hakemlerin, pozisyonu incelemesi için maçın hakemini monitöre çağırmasına yol açtı. Aralarındaki görüşmenin ardından penaltı kararı verildi ve Suudi ekibi, farkı erkenden açarak rakibini daha büyük bir baskı altına sokmak için altın bir fırsat yakaladı.

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19. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Ivan Toney, fırsatı ikinci gole çeviremedi. Toney'nin sağ ayağıyla yaptığı zayıf vuruşu kaleci Babacar Seck kurtararak topu kontrol etti ve Al Shamal'ın maça geri dönme umutlarını canlı tuttu.

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