Portekizli Samu Costa'nın Al Hazm filelerine gönderdiği gol, Al Nassr'ı iki takım arasındaki mücadelede öne geçiren dikkat çekici bir golden ibaret değildi. Bu gol, sarı formalı ekibe Suudi Profesyonel Ligi tarihinde benzeri görülmemiş bir rekor getirerek yeni bir tarihi başarının kapısını araladı.

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Costa, iki takımın bugün (cumartesi) Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftası kapsamında karşı karşıya geldiği maçın 25. dakikasında Al Nassr'ın ilk golünü kaydetti. Ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) pozisyonu inceledi ve 26. dakikada golün geçerli olduğunu onayladı. Böylece Al Nassr oyuncuları deplasmanda öne geçmenin sevincini yaşadı.

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Ancak golün gerçek değeri skor hesaplarının çok ötesine geçti. Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşmış Opta'nın açıkladığına göre Al Nassr, Suudi Profesyonel Ligi tarihinde üst üste 100 maçta gol atmayı başaran ilk takım oldu ve organizasyonda daha önce hiçbir kulübün ulaşamadığı bir rekora imza attı.

Opta'nın istatistiklerine göre Al Nassr'ın tarihi gol serisi Aralık 2023'te Al Riyadh karşısında başladı. Takım, rakiplerinin filelerini maç be maç havalandırmayı sürdürdü ve Al Hazm karşısında 100. maça ulaştı.

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Bu olağanüstü rekor, Al Nassr'ın uzun bir süre boyunca ortaya koyduğu hücum istikrarını ve ister kendi sahasında ister deplasmanda olsun, farklı rakipler karşısında kaleyi bulma becerisini yansıtıyor. Bu da takımın, organizasyon tarihinde benzeri görülmemiş bir başarıya tek başına sahip olmasını sağladı.

Rekor, Al Nassr'ın kadrosunda en önemli hücum isimlerinden birçoğunu barındırdığı bir döneme denk geliyor. Bu isimlerin başında Portekizli Cristiano Ronaldo, vatandaşı João Félix ve Senegalli Sadio Mané geliyor. Onların yanı sıra başka oyuncular da takımın hücumdaki etkinliğini sürdürmesine katkı sağladı.

Böylece Samu Costa'nın Al Hazm karşısında attığı gol, Al Nassr'ın Roshn Suudi Ligi'ndeki yolculuğunda tarihi bir dönüm noktasına dönüştü. Bu gol, takımını maçta yalnızca üstünlüğe taşımakla kalmadı, aynı zamanda Suudi Profesyonel Ligi'nin başlangıcından bu yana başka hiçbir takımın elde edemediği bir gol başarısını da tescilledi.