Fransız ekibi Lens ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın sağ beki Suud Abdülhamid, geçtiğimiz yıllarda Avrupa sahalarında profesyonellik yapabilmek için Roshn Ligi'nde aldığı maaşın yarısından fazlasını kaybettiğini itiraf etti.

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Saud Abdülhamid, 2024 yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Hilal'den İtalyan kulübü Roma'ya geçti ancak ilk 11'de yer bulmayı başaramadı ve 2025'ten beri formasını giydiği Lens'e transfer olmaya karar verdi.

Avrupa'da profesyonellik zorlukları

Abdülhamid, Suudi "El Arabiya" kanallarındaki "Fil Marma" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Avrupa'ya transfer olduğumda maaşımın düşmesi doğal, çünkü bana Roshn Ligi'nde aldığım maaşın aynısını vermeyeceklerdi."

Şöyle devam etti: "Maaşımın yüzde 50'sinden fazlasını kaybettiğimi düşünüyorum ama şu an bulunduğum durumdan memnunum."

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Roma'da kendini kanıtlamayı başaramamasının sebebine dair ise şöyle konuştu: "Transfer olduğumda koşullar uygun değildi, çünkü fırsat elde etmeyi başaramadım. Buna ek olarak bir de dil sorunu vardı; İtalyanca bilmiyordum ve yalnızca 3 oyuncu İngilizce biliyordu, teknik direktörün talimatlarını bana onlar aktarıyordu."

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Şunları ekledi: "Suudi oyuncu onlar için tanıdık değildi, bu yüzden bana karşı büyük bir güven yoktu. Ancak Lens'e transfer olduktan sonra büyük bir değişim yaşandı, çünkü takımın yarısı Müslüman, Arap ve Faslı. Bu da beni çok daha rahat hissettirdi. Fırsat bulamadığım için Roma'dan ayrılmayı isteyen de bendim."

Suudi Ligi'ne dönüş

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Öte yandan Suudi oyuncu, başlangıçta yaşadığı zorluklara rağmen Roshn Ligi'ne dönmeyi düşünmediğini vurgulayarak şu an için bunu aklından geçirmediğini belirtti.

Şu açıklamayı yaptı: "Belki başlangıçta Roma ile forma giyemediğim için üzgündüm ama Avrupa'ya gittiğim için pişman olmadım, çünkü bunu hayal ediyordum. Yaptığım şeyden pişmanlık duymayı sevmem, çünkü ne yaptığımı biliyorum. Eğer böyle düşünseydim hiçbir şey yapamazdım."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek düşündüğüm şey, bu kararı aldığım ve bunu sonuna kadar tamamlamam gerektiği. Özellikle de zorluklara rağmen bu karar benim için rahatlatıcı olduğu için. Sadece başladığım işi tamamlamak adına öğrenmeye çalışıyorum."

Devamında şunları söyledi: "Tüm zorluklara rağmen Suudi Ligi'ne dönmeyi düşünmedim, çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Lens'e gittiğimde bu hayal gerçekleşti; Fransa Ligi'nde mücadele ettik ve ikinci sırayı elde ettik."

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İngiltere Ligi hayali

Diğer yandan Saud Abdülhamid, Şampiyonlar Ligi'nde oynama şeklindeki ilk hayalini gerçekleştirdikten sonra önümüzdeki dönemde gerçekleştirmek istediği hayallerini açıkladı.

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Şu açıklamayı yaptı: "Henüz gerçekleştiremediğim pek çok hayalim var, bu yüzden onları tamamlamadan Roshn Ligi'ne dönmeyi düşünmüyorum. Ancak insanların geri dönmemi istemesinden mutluluk duyuyorum; yine de şu an işime odaklanmış durumdayım."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hırsımın sınırı yok, hatta onu dile getirdiğimde şaka yaptığımı sanacaksınız. Kariyerim sona erdikten sonra insanların adımı hatırlamasını istiyorum. Ayrıca İngiltere Premier Lig'de (Premier League) oynamayı hayal ediyorum."