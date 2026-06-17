Video | Resmi olarak tarihe geçen hat-trick… Messi, Dünya Kupası’nın tarihi golcüsü

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Alman Miroslav Klose ile birlikte Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak adını yazdırarak yeni bir efsanevi rekora imza attı.

Messi, bu sabah Çarşamba günü "Arrowhead" Stadyumu'nda oynanan ve turnuvanın 10. grubu kapsamında yer alan maçta Cezayir milli takımı kalesine 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.

Messi, maçtaki ilk golünü kutlarken duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Bu, Messi’nin Dünya Kupası kariyerindeki ilk hat-trick oldu. Böylece gol sayısını 16’ya yükselterek emekli olan Klose ile eşitlendi ve “Opta” verilerine göre, “La Pulga” bu tarihi rekoru tek başına kırmaya sadece bir gol uzaklıkta kaldı.

Ayrıca Messi, 2026 Dünya Kupası'nda ilk hat-trick'ini gerçekleştirerek turnuvanın gol krallığı sıralamasında erken bir şekilde zirveye oturdu.

Messi bu üç golle Kylian Mbappé, Gerd Müller (14 gol) ve Ronaldo'yu (15 gol) geride bıraktı.

Opta'ya göre Messi, 38 yıl 357 günlük yaşıyla Dünya Kupası tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu ve aynı başarıyı 33 yıl 130 günlükken gerçekleştiren Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.