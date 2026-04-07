Video | "Paradan yumurtaya"... Litvanya futbol kurallarını alt üst ediyor

Futbol sahalarında alışılmadık bir sahneyle, Litvanya Ligi hafta sonu gündeme oturdu. Hakem ekiplerinin geleneksel yazı-tura atışını, Paskalya atmosferinden esinlenen bir geleneksel ritüelle değiştirmesi, spor ile kültürü bir araya getiren bir anı oluşturdu.

"A Lyga" olarak bilinen birinci lig maçlarının başlamasından önce, hakemler orta dairede renkli Paskalya yumurtalarıyla dolu sepetler taşıyarak ortaya çıktılar. Bu dikkat çekici hareket, maç öncesi prosedürlerin alışılagelmiş kalıplarını kırdı. Geleneksel kura çekimi yerine, iki takımın kaptanlarından "Yumurta Dayanıklılığı" olarak bilinen benzersiz bir yarışmaya katılmaları istendi.

Bu mücadelede her kaptan bir yumurta seçip rakibinin yumurtasına vuruyor ve kırılmayan, en sert yumurtanın sahibi, Baltık ülkelerinin halk kültürünün bir yansıması olan bu gelenekte, başlama vuruşunu veya saha tarafını seçme hakkını kazanıyor.

Bu deneyimin görüntüleri, özellikle FK Žalgiris Vilnius ile FK Kauno Žalgiris arasında oynanan zirve maçında, her iki takımın kaptanlarının bu geleneğe sportmen bir ruhla katılması ve taraftarların dikkat çekici tepkisi eşliğinde, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

FIFA kurallarına göre, her maçın başlamasından önce yazı tura atılarak kura çekilir ve kazanan, ilk yarıda maça başlamak veya saha yönünü belirlemek arasında seçim yapar. Bu da Litvanya'da yaşananların, geçici bir kutlama kapsamında olsa da, alışılagelenden olağanüstü bir sapma olduğunu gösteriyor.

Kutlama havasına rağmen, ev sahibi takım şanssızdı. FK Kauno Žalgiris, deplasmanda üstünlüğünü ortaya koyarak FK Žalgiris Vilnius'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, Litvanya sahalarında yaşanan bu olağanüstü güne keskin bir rekabet havası kattı.

