Suudi Arabistan U20 Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Nureddin Zekri, Cezayir Milli Takımı'nın gelecekteki teknik direktörünün kimliği hakkındaki tartışmayı alevlendirdi. Zekri, kendisini şu anki en iyi Cezayirli teknik direktör olarak gördüğünü belirtti ve sahip olduğu özgeçmiş ile antrenörlük sertifikalarına başka hiçbir yerel teknik direktörün sahip olmadığını vurguladı.

Bu açıklamalar, İsviçreli Vladimir Petkovic'in Cezayir teknik ekibinin başındaki geleceğine dair belirsizliğin sürdüğü bir dönemde geldi.

Cezayir Futbol Federasyonu Teknik Komitesi'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Petkovic'in görevine devam etmesini tavsiye etmesine ve teknik ekipte değişiklik talep edilmesine rağmen, Petkovic'in Cezayir Milli Takımı'yla geleceği hâlâ netlik kazanmış değil.

Petkovic, Dünya Kupası öncesinde sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı. Ancak geleceği, Cezayir Federasyonu koridorlarında tartışma konusu hâline geldi. Daha önce yerine bir Cezayirli teknik direktör getirilmesi yönünde bir eğilim de mevcuttu.

Zekri, Cezayir kanalı Echorouk News'e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Şu anda ben sadece yerel bir teknik direktör değil, en iyi Cezayirli teknik direktörüm. Çünkü tüm sertifikalarım İtalyan ve uluslararası düzeyde tanınıyor. Cezayir'de benim sahip olduğum gibi bir özgeçmişe veya sertifikalara sahip hiçbir teknik direktör yok."

61 yaşındaki teknik direktör şunları ekledi: "Kariyerimin 26 yılı boyunca, hangi takımı çalıştırdıysam benden istenen hedeflere ulaşmayı başardım. Bundan daha fazla ne istiyorsunuz?"

Zekri, Cezayir içinde ve dışında birçok kulübü çalıştırdığı uzun bir kariyere dayanıyor. Bunların en başında, 2010 yılında Cezayir Kupası'nı kazandığı ES Sétif deneyimi geliyor. Ayrıca zor durumlar yaşadıkları bir dönemde bazı Suudi kulüplerini küme düşmekten kurtarmadaki başarısı da öne çıkıyor.

Zekri şunları anlattı: "Şampiyonluklar için mücadele etmek üzere kurulmuş takımların başına geçtiğimde, ES Sétif'te olduğu gibi kupalar kazandım. Suudi Arabistan'da ise birinci ligde kalmak için mücadele eden kulüpleri çalıştırdım; ligde kalmaları neredeyse imkânsız görünüyordu, ama ben bunu başardım."

Zekri, geçtiğimiz 30 Haziran'da Al Shabab'dan ayrıldıktan sonra serbest teknik direktör olmadan önce, aralarında Al Feiha, Damac, Al Akhdoud ve Al Kholood'un da bulunduğu birçok Suudi kulübünde teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

Zekri, güçlü açıklamalarına rağmen, Petkovic'in yerine Cezayir Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevine talip olmadığını vurguladı ve daha önce bazı kişilerin talebi üzerine dosyasını sunduğunu, ancak bunu bir daha yapmayacağını belirtti.

"Milli takımın teknik direktörlük görevini talep etmiyorum. Daha önce birçok kişinin talebi üzerine adaylığımı sunmuştum, ama bunu bir daha yapmayacağım." dedi.

Bu bağlamda Zekri, önümüzdeki dönemde Antar Yahia ve Rafik Saïfi gibi isimleri Cezayir Milli Takımı teknik ekibinde yardımcı olarak aday gösteren basın haberleriyle alay etti.

Alaycı bir üslupla şunları ekledi: "Maşallah, Antar Yahia büyük bir isme sahip; tıpkı daha önce Madjid Bougherra'nın ismini yarattığımız gibi, şimdi de aynı şekilde Yahia'nın ismini yaratmaya yöneliyoruz."

Ve devam etti: "Bougherra, Emirlik Ligi'ndeki bir takımla başarısız oldu, ardından Katar Ligi'ndeki bir takımla da başarısız oldu. Ayrıca Lübnan Milli Takımı'nı 2027 Asya Kupası'na taşımada da başarısız oldu."

Zekri şu soruyu sordu: "Sertifikaları veya güveni olmayan (Ümmü Dürman Cezayiri'ni) geri getirmek mi istiyorsunuz?"

Ardından öfkeyle devam etti: "Bu kişilerin isimlerini milli takımda görev almak için anmak bile Cezayir'e bir hakaret ve bu vatanın adamlarının değerini küçümsemektir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kamuoyunu belirli teknik direktörlere yönlendiren bir lobi var. Onları Mourinho gibi gösteriyorlar, oysa gerçekte hiçbir şey değiller."