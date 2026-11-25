Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında çarşamba akşamı oynanan Paris Saint-Germain-Roma maçı ciddi ırkçılık iddialarına sahne oldu. Paris ekibinin bazı taraftarları, Parc des Princes'teki deplasman tribününde bulunan İtalyan ekibinin taraftarlarından ırkçı tezahüratlara ve Nazi işaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü.

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Boulogne tribününde kombine kartı bulunan bazı taraftarların RMC Sport'a anlattıklarına göre, 2-2 berabere biten maç sırasında Roma taraftarlarına ayrılan bölümden gelen, maymun bağırışlarını taklit eden sesleri açıkça duydular.

Fransız kanalına konuşan diğer taraftarlar da karşılaşma sırasında bazı Roma taraftarlarının Nazi işaretleri yaptığını gördüklerini söyledi.

"Buna son verilmeli"

Adı değiştirilerek Julien olarak anılan bir taraftar, İtalyan taraftarların maç boyunca defalarca ırkçı davranışlarda bulunduğunu söyledi.

Julien, "Tamamen ırkçı İtalyan taraftarlar vardı. Maymun seslerini taklit ediyor, siyah ceketlere ve ten rengine dair işaretler yapıyorlardı. Bunu defalarca yaptılar" ifadelerini kullandı.

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RMC Sport'a göre taraftar şöyle devam etti: "Ayrıca bıçakla boğaz kesmeyi andıran hareketler de yapıyorlardı. Buna son verilmeli ve cezalar verilmeli."

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Taraftar, bazı taraftarların stadyumdaki güvenlik görevlilerine başvurduğunu, ancak müdahale edemeyecekleri yanıtını aldıklarını belirtti.

"Güvenlik görevlilerine gittik, hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Bu, İtalyan taraftarlarla sık sık yaşanıyor ve futbol stadyumlarında buna yer yok" dedi.

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Bu iddialar, Paris Saint-Germain ile Roma arasında 2-2 sona eren heyecanlı maçın ardından gündeme geldi. Şimdi gözler, yetkili mercilerin Fransız ekibinin bazı taraftarlarının dile getirdiği olaylarla ilgili resmi soruşturma başlatıp başlatmayacağına çevrildi.

PSG'nin serisi sona erdi

Roma, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Parc des Princes'te oynanan maçta beraberliği kopararak ev sahibi Paris Saint-Germain karşısında yeni bir geri dönüşe kurban gitmekten kurtuldu.

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Roma, 5. dakikada Mario Hermoso'nun golüyle öne geçti, ancak Paris Saint-Germain 31. dakikada Illia Zabarnyi'nin golüyle eşitliği sağladı.

Fransız ekibi, 62. dakikada oyuna sonradan giren Ousmane Dembélé'nin penaltıdan attığı golle öne geçti ve galibiyete gidiyordu. Ancak konuk ekip 87. dakikada aynı yolla karşılık verdi ve yedek kulübesinden gelen Donyell Malen de penaltıdan fileleri havalandırdı.

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Bu heyecanlı beraberlik, Roma'nın bu sezon öne geçtiği büyük maçlarda geri dönüşlere kurban giderek mağlup olmasının ardından geldi.

Roma, Olimpico'da Real Madrid karşısında öne geçmiş, ancak İspanyol devi skoru tersine çevirerek 4-3 kazanmıştı. Old Trafford'da da Manchester United karşısında öne geçen Roma, ev sahibinin geri dönüşüyle 3-2 mağlup olmuştu.

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İlk 4 haftada puan kaybetmeyen PSG'nin galibiyet serisi sona erdi, ancak Paris ekibi puanını 13'e yükselterek ikinci sırada yer aldı. Bu sonuç, bu sezon ilk 5 maçını kazanan tek takım olan Real Madrid'in liderliğini garantiledi.

Öte yandan bir galibiyet ve iki beraberlik elde eden Roma, puanını 5'e yükselterek 25. sırada yer aldı.