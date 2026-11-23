Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Katar deplasmanında ağır bir darbe aldı. Al Shamal karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamayan Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının 5. haftasında pazartesi akşamı oynanan heyecanlı karşılaşmada 3-2 mağlup oldu.

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Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarının ilk dakikasında bulduğu son dakika golüyle galibiyete uzandı ve Suudi ekibin eski yıldızı Riyad Mahrez'in parladığı gecede rakibinin olumlu bir sonuçla ayrılmasına izin vermedi. Puanını 8'e yükselten Al Shamal, Batı Bölgesi sıralamasında 7. sıraya yerleşti. Aynı puandaki Al Ahli ise 6. sırada kaldı.

Maça güçlü başlayan Al Ahli, 11. dakikada erken bir golle skoru açtı. Firas Al-Buraikan, İngiliz golcü Ivan Toney'nin ara pasını ceza sahası içinden sol ayağıyla ağlara göndererek Suudi ekibini öne geçirdi. Al Ahli, 15. dakikada farkı ikiye çıkarma fırsatı yakaladı: Hakem, ceza sahası içinde çelme yiyen Brezilyalı Galeno için penaltı noktasını gösterdi. Ancak Ivan Toney 19. dakikada bu fırsatı değerlendiremedi. Kaleci Babacar Sick şutu kurtararak Al Shamal'ı maçın içinde tuttu.

Bu fırsatı oyuna ortak olmak için kullanmak isteyen Al Shamal'da Mahrez, 28. dakikada sahneye çıktı ve topu Federico Paes'e aktararak takımı için bir pozisyon hazırladı. Ancak Paes'in ceza sahası dışından çektiği şut Al Ahli savunmasına takıldı. 30. dakikada Galeno, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ev sahibinin kalecisini yokladı ve Sick bu şutu kurtardı. İlk yarının son dakikalarında karşılıklı ataklar izlendi. 45. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Mahrez, 45+3'te ceza sahası dışından şansını kendisi denedi. Al Ahli savunması bu girişimi de engelledi ve ilk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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İkinci yarının başlamasıyla farkı artırmaya çalışan Al Ahli'de Ziyad Al-Johani, 47. dakikada Galeno'nun ortasında kafayla kaleyi bulamadı. Ardından Ivan Toney, 58. dakikada ceza sahası içinden yerden attığı şutla ikinci golü kaydetti.

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Al Shamal'ın yanıtı gecikmedi. Baghdad Bounedjah, 62. dakikada ceza sahası içinde yakın mesafeden topu takip ederek farkı bire indirdi.

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Ev sahibi ekibin ataklarını yönlendirmeyi sürdüren Mahrez, 72. dakikada beraberlik golünü hazırladı. Kullandığı kornerde top Thiago Silva'ya ulaştı. Thiago Silva'nın ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği şut Edouard Mendy'nin ağlarına gitti ve maç 2-2'yle başa döndü.

Al Ahli son dakikalarda yeniden öne geçmenin yollarını ararken Alex Collado, 90+1. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şutla üçüncü golü attı ve Al Shamal'ı son dakikada öne geçirdi.

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Collado, aşırı gol sevinci nedeniyle sarı kart gördü. Ardından Trincão, 90+3. dakikada çektiği şutla beraberliği yakalamaya çalıştı ancak kaleci Babacar Sick geçit vermedi. Al Shamal'ın son dakika galibiyeti, Riyad Mahrez için ayrı bir anlam taşıyordu. Al Ahli formasıyla üç sezon geçiren ve takımın AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te iki kez şampiyon olmasına katkı sağlayan Mahrez, geçen yaz transfer döneminde ayrıldığı eski takımıyla ilk kez karşı karşıya geldi. Eski takımının taraftarları önündeki bu maç onun için olağanüstü bir geceye dönüştü. Beraberlik golünü hazırlayan Mahrez, iki gol geriye düşen Al Shamal'ın son şampiyon karşısında son anlarda heyecanlı bir galibiyete uzandığı tarihi gecede takımına önderlik etti.

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