Liverpool, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında bu akşam, çarşamba günü, Belçika ekibi Club Brugge'ü 3-0 mağlup ederek hak edilmiş bir galibiyet aldı.

Reklam

Liverpool'u 13. dakikada Alexander Isak öne geçirdi, ardından Florian Wirtz 79. dakikada ikinci golü kaydederek Liverpool'un Club Brugge karşısındaki 3-0'lık gol yemeden galibiyetini perçinledi. İsveçli golcü daha sonra kendisinin ikinci, Liverpool'un ise üçüncü golünü attı (83).

Liverpool, savunma organizasyonundan ve hücuma hızlı geçişlerinden yararlanarak maç boyunca açık bir üstünlük sergiledi. Orta sahaya hükmeden ekip, Club Brugge'ün tehlikeli ataklar kurmasına izin vermezken pozisyon üretmek için kısa paslara ve kolektif hareketlere başvurdu.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Liverpool, dört galibiyet ve bir mağlubiyetle grup sıralamasında beşinci sırada yer alıyor. Club Brugge ise üç galibiyet ve iki yenilgiyle 9 puanda kalarak on ikinci sırada bulunuyor.

Maça belirgin bir hücum anlayışıyla başlayan Liverpool, oyunun kontrolünü erken ele geçirmeyi başardı. İlk gol 13. dakikada forvet Alexander Isak'tan geldi. Ceza sahası içinde bulduğu fırsatı değerlendiren Isak, topu ağlarla buluşturarak İngiliz ekibini öne geçirdi ve tribünlerdeki taraftarları coşturdu.

Reklam Reklam

Golün ardından baskısını sürdüren Liverpool, topa sahip olmada da açık bir üstünlük kurdu ancak ilk yarı bitmeden farkı artıramadı ve takımlar soyunma odasına ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle gitti.

Related Topics

İlk yarının bitimine dakikalar kala maçta endişe verici bir an yaşandı: Liverpool'un kanat oyuncusu Victor Munoz, Club Brugge oyuncusu Joren Spileers'ın sert müdahalesine maruz kaldı. Acı içinde yere yığılan Munoz, sahada yapılan tedavinin ardından sedyeyle taşındı ve oyundan çıkarak yerini Rio Ngumoha'ya bıraktı.

Getty Images

İkinci yarının başında da üstünlüğünü ve orta sahadaki hakimiyetini koruyan Liverpool, maçı erken koparmaya çalıştı. Bunu, 79. dakikada organize bir atağın son vuruşunu yapan Florian Wirtz'in golüyle başardı. Wirtz, skoru 2-0'a getirerek takımının üstünlüğünü pekiştirdi.

Reklam

Alexander Isak, 82. dakikada kaleci Alisson Becker'in asistiyle Liverpool'un üçüncü golünü kaydetti. Bu golle Liverpool, maçtaki mutlak hakimiyetini teyit ederek Club Brugge karşısında skoru 3-0'a taşıdı. Bu pozisyon, İsveçli golcünün parlak performansını ve maçı koparma becerisini gözler önüne serdi.

Club Brugge'ün farkı azaltmak için son dakikalardaki girişimlerine rağmen Liverpool savunması ve kalecisi tetikte kaldı. Karşılaşma, Liverpool'un Avrupa sıralamasındaki konumunu güçlendiren gol yemeden alınmış bir galibiyetle sona erdi.

Reklam

Liverpool, hücum oyuncularının etkinliği ve fırsatları değerlendirme becerisi sayesinde büyük maçlarda kendi oyununu kabul ettirip kontrolü ele alabildiğini bir kez daha gösterdi. Club Brugge ise bazı bölümlerde mücadeleci bir performans ortaya koysa da Liverpool çapında bir takımla baş edebilmek için gereken hücum etkinliğinden yoksundu.

Bu galibiyetle turnuvadaki olumlu gidişatını sürdüren Liverpool, eleme turlarına yükselme biletine bir adım daha yaklaştı. Belçika ekibinin ise gruptaki konumunu iyileştirmek için önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alması gerekiyor.