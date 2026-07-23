İspanyol bir teknik direktör, Real Mallorca orta saha oyuncusu Portekizli Samu Costa'nın, transferi resmi olarak tamamlanması halinde Al Nassr'a katacağı özellikleri açıkladı.

Basında yer alan haberler, Al Nassr'ın Samu Costa'nın hizmetlerini almak amacıyla Real Mallorca ile 9 milyon euro karşılığında mevcut yaz transfer döneminde anlaşmaya vardığını doğrulamıştı.

İspanyol teknik direktör David Martinez, "El Arabiya" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Samu Costa'yı çok iyi tanıyorum, çünkü Real Mallorca'da oynuyor ve bu takım her zaman ikinci lige düşmemek için mücadele eden bir kulüptür."

Sözlerine şöyle devam etti: "Samu Costa takıma güç katacak, ayrıca savunma tarafında denge sağlayacak, çünkü taktiksel açıdan keskin bir oyuncu ve genellikle maçları çok iyi okur."

Şunları ekledi: "Teknik açıdan üstün biri değil, ancak maçlar boyunca çok sayıda doğru karar veriyor ve genellikle rakip sahada değil, kendi takımının yarı sahasında oynamayı tercih ediyor."

Şöyle sürdürdü: "Her zaman maçların ritmini koruyor, bu da forvetlere çok yardımcı olacak, dolayısıyla takımın savunmasında dengeyi sağlamak için rolü temel olacak."

Sahadaki mevkisiyle ilgili olarak Martinez şunları söyledi: "(Ange) Postecoglou ile birlikte Al Nassr hücum futbolu oynayacak ve kısa paslarla maçlara hükmetmeye, topu ileriye taşıyarak rakip sahada oynamaya çalışacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Samu Costa orta saha mevkisinde veya başka herhangi bir mevkide oynayabilir, ancak bu, kiminle birlikte oynayacağına bağlı olacak; ayrıca hücumları başlatmak için iki stoper arasında da oynayabilir."

Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo ile ilişkisine dair İspanyol teknik direktör şöyle konuştu: "Benim açımdan, teknik direktör her zaman birbirini tanıyan oyuncular ister, çünkü uyum süreci kısa olur ve bu ilişki kulübe faydalı olacaktır."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Samu Costa dengeyi sağlayabilir ve eminim ki Cristiano Ronaldo onu çok sıcak karşılayacaktır, bu da Al Nassr için faydalı olacaktır."