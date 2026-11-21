Suudi Arabistan futbolunun efsane isimlerinden Hussein Abdulghani, ezeli rakip Al Ahli'ye kaybedilen klasik maçın ardından Al Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun takımın en büyük sorunu olduğunu söyledi.

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Al Ahli, Roshn Suudi Pro Ligi'nin 9. haftasından ertelenen ve dün cuma akşamı Cidde'deki Al Inma Stadyumu'nda oynanan maçta Al Nassr'ı 3-1 mağlup etti.

Hussein Abdulghani, karşılaşmanın ardından "MBC 1" kanalında yayınlanan "Nadina" programında yaptığı açıklamada, "Herkes Al Nassr'ın sorununu biliyor ama görmezden geliyorlar" dedi.

Abdulghani şöyle devam etti: "Ronaldo'nun büyük bir oyuncu olduğu konusunda herkes hemfikir ama bunu bir kenara bırakın. Asıl soru şu: Şu anda, özellikle çekişmeli maçlarda takıma faydalı bir oyuncu mu?"

Suudi Arabistan futbolunun bir diğer efsanesi Mohammed Noor ise bu eleştirilere, "Ronaldo santrforda oynuyor ve santrforun sahadaki görevi gol atmaktır" diyerek karşılık verdi.

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Ancak Hussein Abdulghani yeniden söz alarak, "Santrforun tek görevi gol atmak değil, başka görevleri de var. Bir gol atıp maçın geri kalanında takımda bir açık olamaz" yanıtını verdi.

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Abdulghani, Mohammed Noor'a doğrudan "Ronaldo'nun şu anda Al Ittihad'da oynamasını ister misin?" diye sordu. Noor ise "Hayır" cevabını verdi.

Hussein Abdulghani sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknik açıdan konuşuyoruz. Ronaldo büyük bir oyuncu ama artık katkı sağlayamıyor. Al Nassr'ın, 90 dakika boyunca sadece sahada bulunmak için bulunmayan, bireysel çözümler üretebilen bir forvete ihtiyacı var."

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Abdulghani ekledi: "Gerçeği söyleyelim, Al Nassr taraftarları Ronaldo'nun 1000. golünü atması için dua etsin de bu iş bitsin."

Öte yandan Hussein Abdulghani, Ronaldo'nun futbol kariyerindeki 1000. golünü atmasının Al Nassr için bir başarı sayılacağı görüşünü kabul etmedi ve kulübün bundan hiçbir şey kazanmayacağını vurguladı.

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Abdulghani, "Ronaldo'nun 1000. golü atması Al Nassr'a ne kazandıracak? Bu, kulüp için bir şampiyonluk mu olacak?" diye sordu. Mohammed Noor ise "Oyuncu bu başarıya ulaştığında kulübün adı da onunla birlikte anılacak" karşılığını verdi.

Abdulghani son olarak şunları söyledi: "Sadece Al Ahli maçından bahsetmiyorum, sezon başından bu yana oynanan bütün maçlardan bahsediyorum. Ronaldo'nun taraftarlarından korktukları için kimse bunu söylemiyor ama o, Al Nassr'da negatif bir oyuncu. Bana katılmayanlar da belli."

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Ronaldo, Al Ahli'nin Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana'nın yaptığı kritik hatanın ardından 14. dakikada Al Nassr'ın ilk golünü kaydetmişti.

Al Nassr'ın bir diğer Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa, orta sahada Atangana'ya baskı yaparak topu kaptı. Top, Ronaldo'ya ulaştı ve Portekizli yıldız, Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'nin ağlarına doğrudan vuruşla gönderdi.

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Bu gol, Portekizli yıldızın 5 Kasım Perşembe günü uluslararası futbolu bırakmasından bu yana attığı ilk gol oldu. Ronaldo o tarihten bu yana hiçbir maça çıkmamıştı.

İstatistik şirketi "Opta"nın verilerine göre bu gol, Ronaldo'yu Roshn Suudi Pro Ligi'nde Al Ahli'ye karşı oynanan klasik maçlarda Al Nassr'ın tarihindeki en golcü oyuncusu yaptı.

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Roshn Ligi'nde Al Ahli'ye karşı oynanan klasik maçlarda 5. golünü atan Ronaldo, Al Nassr'ın eski yıldızları Mohammed Al-Sahlawi ve Brezilyalı Anderson Talisca ile aynı sayıya ulaştı.

Öte yandan Portekizli yıldız, Roshn Suudi Pro Ligi'nde bu sezonki gol sayısını 9'a çıkararak gol krallığı yarışında tek başına ikinci sıraya yükseldi. Ronaldo, zirvedeki Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'nin 5 gol gerisinde bulunuyor.

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Ronaldo, kariyerindeki 1000. gole doğru ilerleyişini de sürdürdü. Al Ahli ağlarına gönderdiği gol, kariyerindeki 986. golü oldu ve Portekizli yıldız, eşi benzeri görülmemiş bu tarihi barajın yalnızca 14 gol uzağında kaldı.

Ancak Cristiano Ronaldo, maçın 18. dakikasında bir penaltı kaçırdı. Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy'yi ters köşeye yatırmayı başaran Ronaldo'nun vuruşunda top sağ direkten döndü.

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"Opta"nın verilerine göre Ronaldo, Roshn Ligi'nde bu sezon kullandığı iki penaltıyı da kaçırdı. Portekizli yıldız, daha önce 20 Ekim'de Neom'u 1-0 yendikleri maçta kaleci Marcin Bułka karşısında bir penaltıyı gole çevirememişti.

Bu sayı, Ronaldo'nun Roshn Ligi'nde geçen sezon boyunca kaçırdığı toplam penaltı sayısına eşit. Ronaldo geçen sezon kullandığı 8 penaltının 6'sını gole çevirmişti.

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Ayrıca Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2023'te Al Nassr'a katılmasından bu yana Roshn Ligi'nde ilk kez üst üste iki penaltıyı gole çeviremedi.