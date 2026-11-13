Muhammed Hani, bu akşam Cuma günü Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'na kalma elemelerinin üçüncü haftası kapsamındaki karşılaşmada Mısır'ın Malavi ağlarına üçüncü golü kaydetti. Hani, ilk gole asist yaptıktan sonra Mısır forması altında ilk gol katkısını da yapmış oldu.

Hani'nin golü 38. dakikada geldi; ceza sahası dışından sert bir şut çeken oyuncu topu ağlara gönderdi ve Mısır Milli Takımı'nın üstünlüğünü 3-0'a taşıyarak ev sahibi ekibe ilk yarının bitiminden önce büyük bir avantaj sağladı.

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Bu gol sağ bek için özel bir öneme sahip; zira milli takımla attığı ilk golü oldu. Hani, bu maçta ilk gole de katkı sağlamış, 6. dakikada Nasır Mahir'in ağlara gönderdiği ortayı yapan isim olmuştu. Ardından Ömer Marmuş, Malavi savunmasının pas hatasından faydalanarak 10. dakikada ikinci golü ekledi.

Bu gol aynı zamanda Pyramids oyuncusu Nasır Mahir'in de Mısır Milli Takımı ile attığı ilk goldü.

Mısır Milli Takımı maça belirgin bir hücum baskısıyla başladı ve Mahmud Hasan Trezeguet, 5. dakikada Muhammed Salah'tan aldığı pasın ardından skoru açmaya yaklaştı; ancak net bir fırsatı harcadı, zira denemesi sağ direğin yanından geçti.

İlk gol çok gecikmedi; Nasır Mahir 6. dakikada ağları havalandırmayı başardı. Sadece dört dakika sonra Ömer Marmuş skoru ikiye katlayarak Mısır Milli Takımı'na erken bir üstünlük sağladı ve Malavi'yi büyük bir baskı altına soktu.

İki golün ardından Mısır Milli Takımı topa sahip olma oranında kontrolü eline aldı; boşlukları değerlendirmeye ve gol sayısını artırmaya çalıştı.

Ancak Malavi maça geri dönmeye çalıştı ve 22. dakikada Richard Mbulu'nun sert şutuyla Mustafa Şubeyr'in kalesini tehdit etti; Mısır'ın file bekçisi bu şutu ustalıkla önleyerek kalesini gole kapalı tuttu.

24. dakikada Hüsam Abdülmecid sarı kart gördü; bu sırada Nasır Mahir hücum denemelerini sürdürdü ve 27. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutun sol direğin yanından geçmesiyle ikinci kişisel golüne yaklaştı.

Malavi 34. dakikada Mısır savunması üzerindeki baskısını yeniden artırdı; ancak Mustafa Şubeyr denemeleri iyi bir şekilde karşıladı. Ardından Muhammed Hani, 38. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla üçüncü golü kaydederek konuk ekibe yeni bir darbe vurdu.

Maç ek bir öneme sahip; zira Ali Mahir'in Mısır Milli Takımı'nın teknik direktörlüğündeki ilk resmî görünümü oldu. Mahir, bu ayın yedinci kasımında Hüsam Hasan'ın yerine görevi devralmıştı ve böylece Mısır ile yolculuğuna Afrika Uluslar Kupası elemelerinde resmî bir maçla başladı.

Mısır Milli Takımı İkinci Grup'taki yolculuğuna kendi sahasında Angola karşısında golsüz beraberlikle başlamış, ardından deplasmanda Güney Sudan'ı beş golle mağlup ederek ilk iki haftada dört puan toplamış ve averajla Angola'nın önünde grubun lideri olmuştu. Malavi ise maça üç puanla girdi.