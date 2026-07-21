Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın Portekizli CEO'su Domingos Soares, gelecek sezon Portekizli Sergio Conceiçao'nun yerine A takımın başına Alman teknik direktör Jens Wissing'i getirme kararının nedenini açıkladı.

İttihad, geçtiğimiz sezon sonunda takıma herhangi bir kupa kazandırmayı başaramadığı için görevinden alınan Conceiçao'nun yerine Wissing'i A takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Soares, İttihad'ın "X" sitesindeki resmi hesabında paylaştığı bir video kaydında şunları söyledi: "Teknik direktörümüz Sayın Jens Wissing'i seçmek son derece önemliydi ve yeni sezona hazırlığın temel bir parçasıydı."

Soares sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Wissing'i uzun zamandır tanıyoruz ve geçmişte kendisiyle birlikte çalıştım. Genç, son derece yetenekli ve hırslı bir teknik direktör olduğunu, İttihad ile başarılı olma konusunda güçlü bir isteğe sahip olduğunu biliyoruz."

Ardından şunları ekledi: "Yanındaki teknik ekibe gelince, farklı bölgelerden gelen uluslararası yardımcı antrenörlerin yanı sıra Suudi antrenörlerden oluşan bir karışım söz konusu."

Şöyle tamamladı: "Bu becerilerin bir araya gelmesi bizi yeni bir seviyeye taşıyor ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda doğru sonuçları elde etmek için doğru seviye olduğunu düşünüyorum."

Wissing'in kariyerindeki en başarılı deneyiminin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yaşandığı hatırlatılmalı. O dönemde Japon ekibi Gamba Osaka'yı finalde Al Nassr'ı mağlup ederek tarihinde ilk kez 2025 AFC Champions League 2 şampiyonluğuna taşımıştı.