Fas Milli Takımı'nın golcüsü Ayoub El Kaabi, Cezayir'in yıldızı Adil Boulbina ve diğer yıldızlar, 2026 yılında Afrika'nın en iyi golü ödülü için yarışıyor.

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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Yılın Golü ödülüne aday 10 golü açıkladı. Kazanan, önümüzdeki çarşamba Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.

CAF, törenden önce en güzel golün seçilmesi için resmi internet sitesi üzerinden taraftar oylamasını başlattı.

Fas, 2026 yılının en iyi golü ödülünün aday listesinde güçlü bir şekilde yer aldı. CAF, kısa listeye Ayoub El Kaabi ve Hakim Ziyech'in toplam üç golünü dahil etti.

El Kaabi, Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda rövaşata vuruşlarıyla attığı iki olağanüstü golle listede iki kez aday gösterildi. Bu gollerin ilkini turnuvanın açılış maçında Komorlar'a, ikincisini ise grup aşamasının son maçında Zambiya'ya karşı attı.

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El Kaabi'nin adaylıkları, bir golcü olarak en belirgin güçlü yanlarından birini yansıtıyor: Ceza sahası içindeki zor topları kontrol edip gole çevirme becerisi. Bu özellik, hem kulüp kariyerinde hem de Fas Milli Takımı'nda açıkça kendini gösterdi.

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Ziyech ise CAF Konfederasyon Kupası'nda Wydad Athletic formasıyla Olympique Safi'ye attığı golle adaylar arasına girdi.

Ziyech'in adaylığı ayrı bir önem taşıyor. Faslı yıldız, başta Ajax, Chelsea ve Galatasaray olmak üzere önemli kulüplerin formasını giydiği Avrupa'daki on yılı aşkın kariyerinin ardından yerel futbola döndü.

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CAF'ın açıkladığı listede Cezayir Milli Takımı'nın yıldızı Adil Boulbina'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti filelerine gönderdiği gol de yer aldı. Boulbina, maçın son anlarında füze gibi bir şutla topu ağlara göndererek Cezayir'e üstünlüğü getirmişti.

Listede CAF'a bağlı dört farklı organizasyondan goller bulunuyor. Adaylar arasında bir diğer Cezayirli Zinedine Ferhat'ın yanı sıra Güney Afrikalı Aubrey Modiba ve Teboho Mokoena da yer alıyor.

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Listede ayrıca 2026 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'ndan üç gol de bulunuyor. Bu goller Kamerunlu Grace Mendoua ve Maeva Nidjo ile Cezayirli Marine Dafeur'e ait.

Afrika'nın en iyi futbolcusu ödülü için beş aday

Öte yandan CAF, beş futbolcudan oluşan nihai listeyi açıklayarak 2026 Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülü yarışını kızıştırmıştı. Fas ve Senegal'in damga vurduğu yarış, iki takım arasındaki 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde yaşanan heyecanlı mücadelenin yankıları sürerken şekillendi.

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Listede Fas Milli Takımı'ndan üç, Senegal Milli Takımı'ndan iki futbolcu yer aldı. Afrika Futbol Konfederasyonu; Achraf Hakimi, Brahim Diaz ve Ismael Saibari ile Sadio Mane ve Pape Gueye'yi, Afrika kıtasının en önemli bireysel ödülü için aday olarak belirledi.

Resmi açıklama dün, çarşamba günü, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapıldı. On futbolcudan oluşan ilk aday listesi, değerlendirme dönemi boyunca kulüplerinde ve milli takımlarında sergiledikleri performans ve katkılar göz önünde bulundurularak beş isme indirildi.

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CAF, kazananın adını önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek yıllık ödül töreninde açıklayacak.