Goal.com
Canlı
FBL-PER-ALIANZA-FANS-ACCIDENTAFP

Çeviri:

Video | Derbi öncesi felaket... 47 yaralı, bir taraftar hayatını kaybetti

Universitario de Deportes - Alianza Lima
Universitario de Deportes
Alianza Lima
Primera Division
Peru

Tribünlerdeki dehşet

Peru Sağlık Bakanlığı, bugün Cumartesi günü, başkent Lima'daki bir futbol stadyumunda, beklenen maç öncesinde düzenlenen kitlesel etkinlik sırasında meydana gelen bir kazada 47 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Juan Carlos Velasco, basına yaptığı açıklamada, "47 kişinin yaralandığı talihsiz bir kaza meydana geldi ve ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti" dedi, ancak kazanın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.

Copa Libertadores
Tolima crest
Tolima
TOL
Universitario de Deportes crest
Universitario de Deportes
UNI
Primera Division
Asociacion Deportiva Tarma crest
Asociacion Deportiva Tarma
ADT
Alianza Lima crest
Alianza Lima
ALI

Yaralılar arasında üç çocuk da bulunuyor. 39 kişi hastaneye kaldırılırken, üçü kritik durumda.

Başlangıçta, Alejandro Villanueva Stadyumu'ndaki tribünün çökme ihtimali gündeme geldi, ancak kulüp ve itfaiye yetkilileri bunu yalanladı.

Sağlık Bakanı, bir taraftarın ölümünün trajik olduğunu doğrularken, Alianza Lima kulübü "X" platformunda kazanın duvarların çökmesi veya tesisin yapısal kusurlarından kaynaklanmadığını açıkladı.

İtfaiye yetkilisi de "güney tribününün yapısının iyi durumda olduğunu" belirterek, çöken duvar veya sahaya düşen herhangi bir parça bulunmadığını kaydetti.

Peru Futbol Ligi, bugün oynanması planlanan Alianza Lima ile Universitario arasındaki derbi maçının, planlandığı gibi başkentteki başka bir stadyumda oynanacağını duyurdu.



Reklam