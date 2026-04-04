Video | Derbi öncesi felaket... 47 yaralı, bir taraftar hayatını kaybetti

Peru Sağlık Bakanlığı, bugün Cumartesi günü, başkent Lima'daki bir futbol stadyumunda, beklenen maç öncesinde düzenlenen kitlesel etkinlik sırasında meydana gelen bir kazada 47 kişinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Juan Carlos Velasco, basına yaptığı açıklamada, "47 kişinin yaralandığı talihsiz bir kaza meydana geldi ve ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti" dedi, ancak kazanın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapmadı.

(Ayrıca okuyun) Real Madrid yaz transfer döneminin ilk transferini tamamladı

(Ayrıca okuyun) Diaz sınırları aşmayı planlıyor... Real Madrid fiyatı belirledi

(Ayrıca okuyun) Barcelona, yazın ilk transferini tamamlamak için tüm kozlarını oynuyor

(Ayrıca okuyun) Barcelona'nın gizli planı... Marmoush rüya transferi tehdit ediyor

Yaralılar arasında üç çocuk da bulunuyor. 39 kişi hastaneye kaldırılırken, üçü kritik durumda.

Başlangıçta, Alejandro Villanueva Stadyumu'ndaki tribünün çökme ihtimali gündeme geldi, ancak kulüp ve itfaiye yetkilileri bunu yalanladı.

Sağlık Bakanı, bir taraftarın ölümünün trajik olduğunu doğrularken, Alianza Lima kulübü "X" platformunda kazanın duvarların çökmesi veya tesisin yapısal kusurlarından kaynaklanmadığını açıkladı.

İtfaiye yetkilisi de "güney tribününün yapısının iyi durumda olduğunu" belirterek, çöken duvar veya sahaya düşen herhangi bir parça bulunmadığını kaydetti.

Peru Futbol Ligi, bugün oynanması planlanan Alianza Lima ile Universitario arasındaki derbi maçının, planlandığı gibi başkentteki başka bir stadyumda oynanacağını duyurdu.







