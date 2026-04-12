Video | Calcio çılgınlığı... Inter, Como karşısında galip gelerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Inter Milan, Pazar akşamı "Giuseppe Sinigaglia" Stadyumu'nda oynanan ve İtalyan Ligi'nin 32. haftası kapsamında iki takımı bir araya getiren maçta, ev sahibi Como'yu 4-3'lük skorla yenerek heyecan verici ve dramatik bir galibiyet elde etti.

Como maça güçlü başladı ve 36. dakikada Alex Valle'nin golüyle skoru açtı. Ardından 45. dakikada Nico Paz, ev sahibi takımın üstünlüğünü ikinci golle pekiştirdi.

İlk yarının bitimine az kala, tam olarak 45+1. dakikada, Marcus Thuram Inter adına farkı azaltmayı başardı ve takımına devre arasına girmeden önce moral verdi.

İkinci yarıya da Marcus Thuram parlamaya devam etti ve 49. dakikada hızlı bir şekilde skoru eşitledi, maçı başlangıç noktasına geri döndürdü.

Inter bununla yetinmedi ve hücumdaki baskısını sürdürdü. 58. dakikada Denzel Dumfries üçüncü golü attı, ardından aynı oyuncu 72. dakikada dördüncü golü atarak takımının üstünlüğünü perçinledi.

Son dakikalarda Como maça yeniden ortak olmaya çalıştı ve Lucas da Cunha 89. dakikada penaltıdan üçüncü golü atarak farkı azalttı, ancak bu mağlubiyeti önlemek için yeterli olmadı.

Bu galibiyetle Inter Milan, puanını 75'e yükselterek İtalya Ligi şampiyonluğuna büyük bir adım attı ve en yakın rakibi Napoli'ye 9 puan fark attı.

Buna karşılık, Como 58 puanla beşinci sırada kaldı ve 60 puanla dördüncü sırada yer alan Juventus'un ve 63 puanla üçüncü sırada yer alan Milan'ın gerisinde kaldı.