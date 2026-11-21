Al Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, Al Hilal'e transfer olmadan önce kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği İspanya La Liga ile Roshn Suudi Ligi'nin birbirine benzediğini belirterek Suudi Arabistan'ın ligine övgüler yağdırdı.

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Al Hilal, Al Majdiyah Spor Merkezi'nde 20 çocuğu ağırladığı sıra dışı bir basın toplantısı düzenledi. Çocuklar, Yassine Bounou ve takım arkadaşı Suudi orta saha oyuncusu Mohamed Kanno'ya çeşitli sorular yöneltti.

Al Hilal'in bir bölümünü kulübün YouTube kanalında yayımladığı açıklamalarında Bounou, "Roshn Ligi ile La Liga arasındaki farkın hava koşullarında olduğunu düşünüyorum. İspanya ile Suudi Arabistan arasında bu konuda farklılık var gibi görünüyor" dedi.

Bounou sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı maçlarda da bazı kulüpler arasında fark oluyor ama genel olarak Suudi Arabistan liginde de İspanya liginde olduğu gibi büyük bir rekabet olduğunu görüyorum."

Faslı kaleci, Roshn Ligi'ndeki diğer kulüpler yerine neden Al Hilal'i tercih ettiği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Al Hilal, Asya'nın en büyük kulübü ve köklü bir tarihe sahip. Bu takımın bir oyuncusu olmak benim için bir onur."

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Bounou şunları ekledi: "Al Hilal büyüklüğünde bir kulübe transfer olmaktan ve onun formasını giymekten büyük gurur duydum. Bu büyük bir onurdu ve büyük bir sorumluluk hissettim. Beni sıcak karşılayan ve kendimi ailemin yanındaymış gibi hissettiren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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Al Hilal taraftarlarını diğer kulüplerin taraftarlarından ayıran özelliğe ilişkin ise Bounou, "Al Hilal taraftarı size küçük maç diye bir şey olmadığını hissettiriyor. Omzunuza büyük bir sorumluluk yüklüyorlar ve kulübü kupalarla ve şanla her zaman zirvede tutan şey de bu" ifadelerini kullandı.

Faslı kaleci, kariyerindeki en iyi kurtarışa da değindi ve ABD'de düzenlenen 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nın son 16 turunda Manchester City'yi 4-3 yendikleri maçta yaptığı kurtarışı seçti.

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Öte yandan Bounou, karşısında oynamak istediği tek bir forvet seçmeyi reddederek şöyle konuştu: "Pek çok forvetle karşılaştım ve onlarla karşılaşmak benim için bir onurdu. Özellikle karşılaşmak istediğim belirli bir forvet yok ama karşımda oynayan tüm büyük forvetlerle karşılaşmaktan onur duydum."

Bounou sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol dışında bisiklet sürmeyi seviyorum. Futbol dışında bir işte çalışsaydım, belki babam gibi öğretmen olurdum. Küçüklüğümden beri eldivenler yüzünden kaleciliği sevdim. Kaleci dışında bir mevkide oynasaydım forvet olurdum."

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Bounou'nun 2023 yazında İspanya'nın Sevilla takımından Al Hilal'e transfer olduğunu ve şu ana kadar takımın 5 kupa kazanmasına katkı sağladığını hatırlatalım. Bu kupaların en öne çıkanları 2024'teki Roshn Ligi şampiyonluğu, iki Kral Kupası ve yine iki Suudi Süper Kupa zaferi oldu.

Roshn Ligi serüveninden önce kariyerinin büyük bölümünü İspanya liginde geçiren Bounou, 2012 yazında Fas'ın Wydad takımından Atlético Madrid'in B takımına transfer olmuş, ardından bir sonraki sezonun başında A takıma yükseltilmişti.

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Ancak İspanya başkentinin kulübünde şans bulamayan Bounou, önce kiralık olarak Real Zaragoza'ya, ardından bonservisiyle Girona'ya, oradan da futbol kariyerinin en güzel dönemini geçirdiği 2019-2023 yılları arasında forma giydiği Sevilla'ya transfer oldu.

Faslı kalecinin Endülüs ekibiyle elde ettiği en büyük başarı, doğrudan Al Hilal'e transfer olmadan önce 2020 ve 2023 yıllarında iki kez kazandığı Avrupa Ligi şampiyonlukları oldu.