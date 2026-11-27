Bolivyalı hakem Jordy Alemán, Güney Amerika ülkesinin en önemli ikinci turnuvası olan Bolivya Kupası'nda Always Ready ile oynanan final rövanş maçı sırasında Real Potosí forması giyen Arjantinli kaleci Cristian Martínez'in yüzüne sert bir yumruk atınca yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

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İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre, Potosí kentindeki Víctor Agustín Ugarte Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi. Ancak El Alto'daki kendi sahasında oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Always Ready, bu avantajla kupayı kaldırdı.

Arbede, Jordy Alemán'ın bitiş düdüğünü çalmasının ardından çıktı. Mor formalı ekibin bazı oyuncuları, maç boyunca verdiği kararlara itiraz etmek için hakemin etrafını sardı.

O sırada yanında polis bulunmayan Alemán, kalecinin yüzüne bir yumruk atarak karşılık verdi.

Hakem, arbede sırasında Potosí ekibinden dört oyuncuya ve teknik heyetten üç kişiye kırmızı kart gösterdi.

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Martínez, hakemin annesine hakaret ettiğini kabul etti

Olayın ardından hâlâ öfkesi geçmemiş olan Martínez açıklamalarda bulundu. Hakemin yumruğunun ağzını kanattığını, ancak kendisini nakavt edip yere düşüremediğini söyledi.

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Kaleci ayrıca hakeme "Umarım annen ölür" dediğini kabul etti. Kendi ifadesiyle, hakemin yol açtığı tüm "kötülüğün" ona geri dönmesini dilediğini de belirtti.

Deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesapları üzerinden uzun bir açıklama yayımlayarak hakem hakkında "yasal işlem başlatmama ve şikâyette bulunmama" kararı aldığını duyurdu.

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29 yaşındaki kaleci şöyle devam etti: "Niyetim bu olayı kapanmış saymak ve bu durumun daha fazla tartışmaya yol açmasını önlemek. Bununla birlikte yetkili makamlarla iş birliği yapmaya ve gereken her türlü açıklamayı yapmaya tamamen hazır olduğumu vurgulamak isterim."

Hakemden, Real Potosí yönetiminden ya da Bolivya Futbol Federasyonu'ndan olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

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Gruplar formatında oynanan Bolivya Kupası, ülkedeki profesyonel futbolun en önemli ikinci organizasyonu konumunda. Kupanın önünde yer alan ve hâlâ devam eden ligde ise liderlik yarışı Bolívar La Paz ile son şampiyon Always Ready arasında sürüyor. Bitime üç hafta kala iki takımın da 60'ar puanı bulunuyor.

Bolivya Kupası'nın şampiyonu, Bolivya'nın Libertadores Kupası ön elemesindeki üçüncü kontenjanını elde ediyor. Ancak Always Ready ligi birinci ya da ikinci sırada tamamlarsa doğrudan grup aşamasına katılma hakkı kazanacağı için bu durum değişebilir.