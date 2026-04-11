Video | Beklenmedik bir sürpriz... Bournemouth, Arsenal'i mağlup etti ve City'nin umutlarını canlandırdı

Arsenal, Pazar akşamı Emirates Stadyumu'nda oynanan ve İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında iki takımı bir araya getiren karşılaşmada, konuk takım Bournemouth'a karşı 1-2'lik skorla beklenmedik bir mağlubiyet aldı.

Bournemouth, 17. dakikada yıldızı Eli Junior Croby ile skoru açtı. Sol kanattan ceza sahası içine gönderilen yerden gelen ortayı defans oyuncusu William Saliba'nın ayağına çarpan top, Croby'nin önüne düştü ve Croby, topu ağlara göndermekte zorlanmadı, konuk takımın ilk golünü kaydetti.

Arsenal ise 35. dakikada penaltı kazandı ve Victor Giokiris'in kalecinin sağına sert bir vuruşla attığı penaltı golüyle skoru eşitledi.

74. dakikada Arsenal, Alex Scott'ın Bournemouth'un ikinci golünü atmasıyla ağır bir darbe aldı. Scott, ceza sahası içinden kaleci David Raya'nın sağ tarafına gönderdiği güçlü şutla takımını yeniden öne geçirdi ve maçı konuk takımın lehine sonuçlandırdı.

Bu mağlubiyetle Arsenal, 32 maçın ardından Premier Lig'de 70 puanla zirvede kaldı. Buna karşılık Bournemouth, puanını 45'e yükselterek sıralamada dokuzuncu sıraya çıktı.

Bournemouth bu sonuçla, 30 maçta 61 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Manchester City'ye değerli bir hediye verdi, şampiyonluk yarışını yeniden gündeme getirdi ve City'ye liderle arasındaki farkı azaltmak için altın bir fırsat sundu.

