Premier Lig'in 12. haftasında pazar akşamı Emirates Stadyumu'nda karşılaşan Arsenal ile Manchester City, dört golün ve heyecanlı dalgalanmaların yaşandığı maçta 2-2 berabere kaldı. İki takım, şampiyonluk yarışında birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

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Karşılaşma iki taraf açısından da yüksek tempoyla başladı. İlk yarıda oyunun kontrolünü paylaşan takımlardan Manchester City'nin atakları ev sahibinin kalesi için daha tehlikeliydi. İki ekip de birer gol bulunca ilk yarı 1-1 sona erdi.

Manchester City adına skoru 34. dakikada Erling Haaland açtı. Norveçli golcü, Joško Gvardiol'un ceza sahası içine yerden gönderdiği ortayı kontrol etti ve topu başarılı bir vuruşla kaleci David Raya'nın ağlarına gönderdi.

Arsenal'ın cevabı gecikmedi. Christos Tzolis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Mikel Merino kafayla topu Kai Havertz'e indirdi, Alman forvet de 40. dakikada fileleri havalandırarak eşitliği sağladı ve maçı başa döndürdü.

İkinci yarının başında Manchester City kısa sürede yeniden etkili olmaya başladı ve 48. dakikada Enzo Fernández ile tekrar öne geçti. Gol, Faslı yıldız Ayoub Bouaddi'nin muhteşem bireysel çabasıyla başlayan atakta geldi. Bouaddi orta sahada Martin Ödegaard'dan topu kaptı, Noni Madueke'yi çalımlayarak ileri çıktı ve Arjantinli takım arkadaşına isabetli bir pas verdi. Fernández de topu Raya'nın ağlarına yolladı.

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Bu pozisyonla tüm dikkatleri üzerine çeken Bouaddi, 90 dakika boyunca ortaya koyduğu güçlü savunma performansıyla da Manchester City'nin en önemli isimlerinden biri oldu. Geçen maçta Şampiyonlar Ligi'nde Napoli karşısında takım formasıyla ilk golünü atan genç oyuncu, yaşının küçüklüğüne rağmen fark yaratabildiğini bir kez daha kanıtladı.

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Öne geçen golün ardından maçın görüntüsü değişti. Manchester City savunmaya çekilerek Arsenal savunmasının arkasında oluşan boşlukları değerlendirmek için kontra ataklara yöneldi. Ev sahibi ise topa sahip olarak eşitlik golü arayışıyla hücum girişimlerini artırdı.

Konuk takımın geri çekilmesinden yararlanan Arsenal, Manchester City savunmasına baskısını sürdürdü ve birçok girişimle Gianluigi Donnarumma'nın kalesini tehdit etti. 83. dakikada ise Jurrien Timber, Arsenal'a beraberliği getiren golü kaydetti.

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Gol, Manchester City ceza sahasında büyük tartışmalara yol açan bir korner sonrasında geldi. Gabriel Magalhães ile kaleci Gianluigi Donnarumma arasında yaşanan temasın yanı sıra Timber'ın top ağlara ulaşmadan önce eliyle dokunduğu yönünde şüpheler de vardı. Ancak VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı ve Arsenal son dakikalarda maça geri dönerek değerli bir puan kaptı.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulmaya çalıştı, ancak skor son düdüğe kadar değişmedi. Karşılıklı hücum üstünlüğünün ve son anlara kadar skor dalgalanmalarının yaşandığı çetin mücadeleden iki takım da birer puanla ayrıldı.

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Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Arsenal, Premier Lig'deki liderliğini sürdürdü. 23 puana ulaşan Manchester City ise ikinci sırada yer aldı ve iki takım arasındaki fark 6 puanda kaldı.