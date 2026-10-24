Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, takımını eleştirilere karşı savunduğu, maç için teknik planını açıklamayı reddettiği ve alaycı açıklamalarda bulunduğu basın toplantısında, yarın pazar günü Spotify Camp Nou Stadı'nda İspanya La Liga'nın onuncu haftasında oynanacak Barcelona karşısındaki beklenen El Clasico atmosferini alevlendirdi.

Barcelona'nın abartılı övgüler alırken Real Madrid'in aşırı eleştirilere maruz kalmasıyla ilgili bir soruya Mourinho şöyle yanıt verdi: "İnsanlar bir hafta önce ağır bir yenilgi alacağımızı düşünüyorlardıysa, bunu düşünmeye devam edeceklerdir. İnsanların Barcelona hakkında güzel konuşması beni etkilemiyor, bu beni ilgilendirmez."

Barcelona'nın üstün performanslar sergilediğinde övgüyü hak ettiğini ekleyen Mourinho, Real Madrid'in hâlâ projesinin başında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bize tamamlanmış bir takım gözüyle bakılıyor, ki bu futbolda son derece zordur, ama biz henüz bu aşamaya ulaşmadık. Sadece üç aydır çalışıyoruz ve hazırlık döneminde her hafta oyuncular katıldı, ardından ara dönemi geldi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Hâlâ ilk aşamalardayız; teknik direktörün oyuncuları tanıdığı, performanslarını analiz ettiği ve çalışma rotalarını belirlediği, oyuncuların da onun fikirlerini öğrendiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle, bu aşamadaki bir takımı yıllardır birbirine kenetlenmiş başka bir takımla karşılaştırmayı adil bulmuyorum."

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Birkaç gün önce uzattığı sakalına ve bunun kendisine şans getirip getirmediğine dair soruya Mourinho, fikri alaya alarak şöyle dedi: "Bunun batıl inançla hiçbir ilgisi yok. Sakalla kötü mü görünüyorum? Değiştirmeli miyim?" Ardından, futbol dünyasında batıl inançlara inanmayan az sayıdaki kişiden biri olduğunu vurguladı.

El Clasico için planı ve ilk on bir konusunda ise Portekizli teknik direktör herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti ve şu sözlerle yetindi: "Bu soruyu yanıtlamayacağım, başka bir soru sorman daha iyi olur. Planlardan, oyunculardan ya da kadrodan bahsetmeyeceğim."

Mourinho, takımının savunmadaki zayıf noktaları ve daha çok hücum ağırlıklı bir oyun anlayışına yaslanma olasılığına dair bir soruya da alaycı bir şekilde yaklaşarak gazeteciye şöyle dedi: "Sen zekisin ama ben aptal değilim!"







