Al Hilal'in efsane kalecisi Mohammed Al-Deayea, eski takımının bu sezon kupa yarışındaki şansına ilişkin iddialı açıklamalar yaptı ve Al Hilal'in mücadele ettiği tüm kupaları kazanarak sezonu tamamlayacağına büyük güven duyduğunu vurguladı.

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Al-Deayea, Al Hilal'in geleceğine dair iyimserliğini dile getirmekle yetinmedi, bir adım daha ileri giderek takımın hem yerel hem de kıtasal kupaları kazanacağını garanti etti. Bu görüşüne gerekçe olarak takımın sahip olduğu imkânları ve başta İngiliz Ollie Watkins olmak üzere kadrodaki yıldızları gösterdi.

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"Dawrina Ghair" programına konuk olan Al-Deayea, tahminlerinden son derece emin göründü. Görüşünün arkasında durduğunu vurgulamak için esprili bir ifade kullanan efsane kalecinin sözleri, Al Hilal'in bu sezonki hedeflerinin çıtası konusunda büyük ilgi uyandırdı.

Al Hilal'in eski kalecisi şöyle konuştu: "Al Hilal tüm kupaları kazanacak, çünkü o büyük bir takım. Cebimde gözlüğümün olduğunu nasıl garanti edebiliyorsam, izleyicilere bunu da öyle garanti ediyorum."

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Lig, Kral Kupası ve Elit: Al-Deayea'nın hesabındaki üçleme

Al-Deayea, Al Hilal'in kazanmasını beklediği kupaları tek tek sıraladı ve takımın yalnızca Roshn Suudi Ligi şampiyonluğu için mücadele etmekle yetinmeyeceğini, yerel ve kıtasal kupaları bir arada kazanabilecek güce sahip olduğunu vurguladı.

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"Al Hilal, Suudi Ligi'ni, Kral Kupası'nı ve Asya Şampiyonlar Ligi Elit'i kazanacak" diyen Al-Deayea, bu sezon birçok kulvarda mücadele eden takımın hedef çıtasını oldukça yükseğe koydu.

Al-Deayea'nın açıklamaları, Al Hilal'in ligdeki güçlü başlangıcı düşünüldüğünde ayrı bir önem taşıyor. Takım, 33 puanla Roshn Ligi'nin zirvesinde yer alıyor ve Al Qadsiah ile Al Nassr'ın 2 puan önünde bulunuyor. Birden fazla takımın yer aldığı yarış ise hâlâ açık.

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Watkins, Al Hilal cephesindeki iyimserliğin nedenlerinden biri

Al-Deayea, Al Hilal'in birçok yıldızının parladığına dikkat çekerken özellikle İngiliz forvet Ollie Watkins'in adını andı. Al-Deayea'ya göre Watkins, fark yaratabilecek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilecek oyunculardan biri.

Al Hilal efsanesinin açıklamaları mevcut kadroya duyulan güvenin boyutunu yansıtıyor, ancak takımı bu beklentileri gerçek kupalara dönüştürme gibi büyük bir sınavla da karşı karşıya bırakıyor. Özellikle lig, Kral Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi Elit'teki mücadele, sezon sonuna kadar teknik istikrarın ve olumlu sonuçların korunmasını gerektiriyor.