Olympique Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün akşam (perşembe) Bulgar ekibi Levski Sofya'yı 1-0 mağlup etmeyi başarsa da galibiyet, Velodrome Stadı'nın tribünlerinde yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde kaldı. Maç başlamadan önce iki takımın taraftarları arasında arbede çıktı.

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Marsilya, Fransa Ligi'nde sahasında Le Mans'a 3-2 yenildiği sürpriz mağlubiyetin üzerinden yalnızca dört gün geçmişken Levski'yi tek golle geçti. Böylece Avrupa Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alan ekip, turnuvanın ilk 24 takımı arasına yükseldi.

Ancak Velodrome Stadı'ndaki kutlama havası tam anlamıyla yaşanamadı. Jean-Bouin Tribünü'nde, Marsilya taraftarları ile takımlarına destek vermek için kalabalık bir şekilde gelen Levski Sofya taraftarları arasında şiddetli arbede yaşandı.

Tribündeki çatışmaların ardından 11 yaralı

Fransız "Foot Mercato" sitesinin RMC'ye dayandırdığı habere göre, olaylar sağlık ekiplerinin müdahalesini gerektirdi ve bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Göz ve kafa travmalarının yanı sıra omuz çıkığı da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar yaşayan beş kişi tedavi için hastaneye götürüldü.

Aynı kaynak, altı kişinin daha yaralanmalar nedeniyle olay yerinde tedavi edildiğini ekledi ve 11 yaralının tamamının Bulgaristan şampiyonu Levski Sofya'nın taraftarları olduğunu belirtti.

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Levski yöneticisi: Bu kadar insan tribüne nasıl girdi?

Maçın ardından Bulgar kulübünün icra direktörü Dimitri Borimirov basının karşısına çıkarak arbedeyle ilgili konuştu. Stadyumda yaşananları sert bir dille eleştiren Borimirov, Marsilya'ya karşı önlem alınmasını talep etti.

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Borimirov şunları söyledi: "Umarım bu stadyumda Avrupa kupalarında başka hiçbir maç oynanmaz! Pek çok şey gördük, gerçekten korkunç şeyler. Ellerinde cop taşıyan 400'den fazla kişi gördük, bazıları bıçakla da silahlanmıştı. Güney bölümündeki -1. seviyeden orta bölüme, ardından beşinci kata kadar tüm alanı geçtiler. Bütün bunlar suç ortaklığı olmadan yaşanamazdı."

Ülkesinin milli formasıyla 69 maça çıkmış eski bir ofansif orta saha oyuncusu olan Bulgar yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: "Yönetimle yaptığım toplantıda sorduğum sorular tam olarak bunlardı: Bu kalabalık grup bizim bölümümüze nasıl ve neden girebildi? Güvenlik neredeydi? Stadyumun güvenlik görevlileri neredeydi? Onları durduracak ya da taraftarlarımıza yardım edecek kimse yoktu."

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Borimirov ekledi: "Ardından bu kişiler yerlerine dönerek yalnızca üç dakika içinde sakin bir şekilde stadyuma geri girdiler. Jandarma ise ancak maçın 18. dakikasında geldi."

Bulgar tarafında öfke, Marsilya'dan üzüntü

Levski Sofya'nın icra direktörü bu açıklamalarla olayların ele alınış biçimine duyduğu büyük öfkeyi dile getirdi ve Velodrome Stadı'nda yaşananların maç öncesinde ve maç sırasında alınan güvenlik önlemleri hakkında soru işaretleri doğurduğunu vurguladı.

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Marsilya teknik direktörü Bruno Genesio ise yaşananlardan duyduğu üzüntüyü gizlemedi. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Genesio, takımın sahaya çıktığı anda olayların ayrıntılarından haberdar olmadığını söyledi.

Genesio, "Sahaya çıktığımızda elimizde bilgi yoktu. Bu son derece üzücü" dedi.