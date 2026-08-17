Portekizli João Cancelo, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile ilişkisini sonlandırıp bonservissiz bir transferle Katalan kulübüne dönme kararı almasının ardından, Barcelona'ya kalıcı olarak katılma hayalini gerçekleştirdi. Böylece Cancelo, Haziran 2029'a kadar uzanan sözleşmesiyle Barcelona forması altında kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Cancelo, kulüple yeni sözleşmesini imzalamak üzere bugün öğle saatlerinde Barcelona'ya ulaştı. Oyuncu, bir sezonu kalan Al Hilal ile sözleşmesini feshetmeyi başardı ve daha önce kiralık olarak formasını giydiği takıma geri döndü.

Portekizli sağ bek, Barcelona'nın atmosferini iyi tanıyor. Oyuncu kulüpte 2023-2024 ve 2025-2026 sezonlarında forma giymişti; ilkinde Manchester City'den gelerek Xavi Hernández yönetiminde, ikincisinde ise geçen Ocak ayında Al Hilal'den kiralık olarak transfer edilmesinin ardından Hansi Flick ile oynamıştı. Sonunda kalma isteği gerçeğe dönüştü.

Al Hilal başlangıçta Cancelo'dan vazgeçmek için 10 milyon euro talep etmişti; ancak oyuncu, teknik direktör Simone Inzaghi'nin planları arasında yer almamasından ve Al Hilal'in Suudi Arabistan Ligi kurallarına göre yabancı oyuncu sayısını azaltma ihtiyacından yararlanarak Suudi kulübünü sözleşmesini feshetmeye ikna etmeyi başardı.

Suudi Arabistan'dan Barcelona'ya doğru yola çıkmadan önce Cancelo, uçağın içinden bir fotoğraf paylaştı ve gideceği yere dair açık bir mesaj taşıyan kısa bir yorum yazdı: "Eve döndüm." Bu, oyuncunun Katalan kulübüne olan bağlılığını ve takıma dönme yönündeki uzun süreli isteğini işaret ediyordu.

Portekizli oyuncu, transferi tamamladığı için büyük mutluluğunu dile getirdi ve Barcelona'ya dönmek için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı. Hatta isteğini gerçekleştirmek uğruna maaşının bir kısmından feragat etmeye hazır olduğunu açıkladı ve Deco'ya seçeneklerinin net olduğunu söylediğini belirtti: "Ya Barcelona'ya transfer olmak ya da düzenli oynamadan Al Hilal'de kalmak."

Cancelo, Barcelona'nın kendisi için istisnai bir kulüp olduğunu ekledi ve kulübün yeni sezon için güçlü bir kadro kurmayı sürdürdüğü bir dönemde, takımın rekabet etmesine ve mümkün olduğunca çok kupa kazanmasına yardımcı olma isteğini vurguladı.

Cancelo, hem sağ bek hem de sol bek mevkilerinde oynayabilme gibi önemli bir avantaja sahip; bu da Flick'e dizilişinde ekstra esneklik sağlıyor. Oyuncu ise bu kez dönüşünün farklı olduğunu düşünüyor; çünkü sadece kiralık bir oyuncu olmaktan çıkıp Barcelona'ya üç sezonluk bir sözleşmeyle bağlanan bir oyuncuya dönüştü.

Portekizli oyuncu için resmi bir tanıtım töreni düzenlenmesi beklenmiyor; zira kulübün atmosferini önceden tanıyor ve daha önce Barcelona forması giymişti. Ancak bu kez gelişi farklı bir anlam taşıyor; çünkü Cancelo, takımla ilk deneyiminin sona ermesinden bu yana peşinden koştuğu "eve" geri dönüyor.