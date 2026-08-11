Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira arasında AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te oynanan maçta, ev sahibi ekip oyuncularını öfkelendiren bir hakem kararı nedeniyle büyük tartışma yaşandı.

Al-Ittihad, bugün salı günü BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının lig aşamasına yükselten eleme turunda oynanan karşılaşmada Al-Jazira'yı 4-1 mağlup etti.

Suudi ekibi 3-0 önde götürürken, Al-Jazira oyuncuları, Sırp kaleci Predrag Rajković'in topa müdahale etmesi ve topun direğe çarpmasının ardından topun kale çizgisini geçtiği gerekçesiyle lehlerine bir gol verilmesini talep etti.

Hakem, Asya Elit turnuvasının lig aşamasına yükselten eleme turu maçlarında video teknolojisinin bulunmaması nedeniyle golü vermeyi ya da pozisyonu incelemeyi bile reddetti.

Al-Ittihad daha sonra dördüncü golü de kaydederek işi lehine çözmeyi başardı ve Al-Jazira'nın maçın bitimine 10 dakika kala attığı tek golden etkilenmedi.

Al-Ittihad, Asya Elit turnuvasının lig aşamasına yükselerek, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Qadsiah'ın ardından bu aşamaya kalan beşinci Suudi ekibi oldu.

"Amid" lakaplı ekip, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in bir önceki sürümüne, Japon ekibi Machida Zelvia karşısında alınan yenilginin ardından çeyrek finalde veda etmesinin ardından, üst üste ikinci sezon Asya arenasındaki mücadelesini sürdürecek.